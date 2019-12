Clasamentul in care Cristiano Ronaldo nu intra in top 5! De 10 ani nu s-a mai intamplat asta! Lewandwoski e liderul clasamentului, iar Messi e pe locul 2

Cristiano Ronaldo nu intra in top 5 golgheteri.

In clasamentul golghterilor din 2019, Cristiano Ronaldo nu intra in top 5. Pe primul loc se afla starul celor de la Bayern Munchen, Robert Leewandowski, care a inscris 54 de goluri in 58 de meciuri la club si la echipa nationala, iar Leo Messi se claseaza pe locul 2 cu 50 de goluri marcate. Cristiano Ronaldo a marcat doar 39 de goluri pentru Juventus si Portugalia. De 10 ani nu s-a mai intamplat ca Ronaldo sa marcheze doar atatea goluri intr-un singur an pentru echipa de club si pentru echipa nationala.

Top 5 golgeteri 2019

1. Lewandowski (Bayern/Polonia) 54 goluri

2. Messi (Barcelona/Argentina) 50

3. Mbappé (Paris SG/Franța) 44

4. Sterling (Man. City/Anglia) 41

5. E. Zahavi (Guangzhou R&F/Israel) 40