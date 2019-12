CUTREMUR la TORINO! Cristiano Ronaldo vrea sa plece de la Juventus! Ce club il ademeneste cu un salariu ASTRONOMIC de 60 de milioane de euro

Cristiano Ronaldo vrea sa plece de la Juventus.

Starul portughez al celor de la Juventus, Cristiano Ronaldo, vrea sa plece in vara de la formatia antrenata de Maurizio Sarri. De cand a venit la Juventus, performantele portughezului sunt departe de cele pe care le avea la Real Madrid.

Potrivit celor de la Diario Gol, campioana Frantei, PSG, este interesata sa il transfere pe Ronaldo, iar seicii il atrag pe acesta cu un contract pe doua sezoane, si un salariu de 30 de milioane de euro pe an. Chiar daca in luna februarie Ronaldo implineste 35 de ani, francezii vor sa il transfere, iar lusitanul ar lua in calcul aceasta posibilitate in conditiile in care relatiile dintre el si Maurizio Sarri nu sunt tocmai bune. In cazul in care Juventus nu va castiga UEFA Champions League in acest, mai mult ca sigur Ronaldo va pleca de la Juventus.

Daca Neymar va pleca si el de la PSG, ar putea facilita un transfer al lui Ronaldo la campioana Frantei.