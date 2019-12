Cum arata clasamentul Gheata de Aur: anonimii Sorga, Shkurin, Weissman si Wilczek stau mult mai bine decat Messi si Cristiano Ronaldo

Bogdan Stancu, cel mai bine clasat roman, se afla abia pe pozitia 85.

Necunoscutii Erik Sorga, Ilia Shkurin si Kamil Wilczek se afla mai sus in clasamentul la zi in European Golden Boot decat Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema sau Harry Kane, dar campionatele in care joaca (Estonia, Belarus, Suedia) s-au incheiat deja, in timp ce alt jucator anonim din top 10, israelianul Shon Weissman, mai poate puncta in acest clasament, el evoland la Wolfsberger, in Austria.

Sub vechea modalitate de acordare, trofeul a fost castigat de doi fotbalisti romani, dinamovistii Dudu Georgescu (1975 - 33 goluri / 1977 - 47 goluri) si Dorin Mateut (1989 - 43 goluri). De altfel, Dinamo se afla pe locul al treilea la numarul de Ghete de Aur castigate, dupa FC Barcelona (8) si Real Madrid (4) si la egalitate cu FC Porto. Cele mai multe trofee au fost castigate de Leo Messi (6). Incepand cu sezonul 1996-1997, castigatorul anual este desemnat dupa sistemul cu puncte, numarul de goluri fiind inmultit cu un coeficent al campionatului in care evolueaza jucatorul (cele mai bune cinci ligi europene au un factor de multiplicare de 2, de la locurile 6 la 21 - se inmulteste cu 1.5, iar mai jos de locul 22 in clasamentul UEFA - se calculeaza x1).

CLASAMENTUL GOLDEN SHOE:

1. Robert Lewandovski (Bayern Munchen / Polonia) - 38 puncte / 19 goluri (coeficient 2)

2. Timo Werner (RB Leipzig / Germania) - 36 puncte / 18 goluri (coeficient 2)

3. Ciro Immobile (Lazio / Italia) - 34 puncte / 17 goluri (coeficient 2)

4. Jamie Vardy (Leicester / Anglia) - 32 puncte / 16 goluri (coeficient 2)

5. Erik Sorga (Flora Tallin / Estonia) - 31 puncte / 31 goluri (coeficient 1)

6. Ilia Shkurin (Energetik BGU Minsk / Belarus) - 28.5 puncte / 19 goluri (coeficient 1.5)

7. Shon Weissman (Wolfsberger AC / Israel) - 25.5 puncte / 17 goluri (coeficient 1.5)

8. Kamil Wilczek (Brondby IF / Polonia) - 25.5 puncte / 17 goluri (coeficient 1.5)

9. Erling Haaland (RB Salzburg / Norvegia) - 24 puncte / 16 goluri (coeficient 1.5)

10. Lionel Messi (FC Barcelona / Argentina) - 24 puncte / 12 goluri (coeficient 2)

11. Karim Benzema (Real Madrid / Franta) - 24 puncte / 12 goluri (coeficient 2)

12. Junior Moraes (Sahtior Donetk / Ucraina) - 22.5 puncte / 15 goluri (coeficient 1.5)

13. Jean-Pierre Nsame (Young Boys / Camerun) - 22.5 puncte / 15 goluri (coeficient 1.5)

14. Mohamed Buya Turay (Djurgandens IF / Sierra Leone) - 22.5 puncte / 15 goluri (coeficient 1.5)

15. Tomislav Kis (Zalgiris Vilnius / Croatia) - 22 puncte / 22 goluri (coeficient 1)

16. Wissam Ben Yedder (AS Monaco / Franta) - 22 puncte / 11 goluri (coeficient 2)

17. Tammy Abraham (Chelsea / Anglia) - 22 puncte / 11 goluri (coeficient 2)

18. Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal / Anglia) - 22 puncte / 11 goluri (coeficient 2)

19. Patson Daka (RB Salzburg / Zambia) - 21 puncte / 14 goluri (coeficient 1.5)

20. Dieumerci Mbokani (Royal Antwerp / RD Congo) - 21 puncte / 14 goluri (coeficient 1.5)

21. Mirko Marici (NK Osijek / Croatia) - 21 puncte (14 goluri / coeficient 1.5)

22. Torgeir Borven (Odds BK / Norvegia) - 21 puncte / 21 goluri (coeficient 1)

23. Vitali Kvashuk (FK Gomel / Ucraina) - 21 puncte / 15 goluri (coefiecient 1.5)

24. Stanislav Dragun (BATE Borisov / Belarus) - 21 puncte / 14 goluri (coeficient 1.5)

25. Robin Soder (IFK Goteborg / Suedia) - 21 puncte / 14 goluri (coeficient 1.5)

26. Muamer Tankovici (Hammarby / Suedia) - 21 puncte / 14 goluri (coeficient 1.5)

27. Cristiano Ronaldo (Juventus / Portugalia) - 20 puncte / 10 goluri (coeficient 2)

28. Rouwen Hennings (F. Dusseldorf / Germania) - 20 puncte / 10 goluri (coeficient 2)

29. Romelu Lukaku (Inter Milano / Belgia) - 20 puncte / 10 goluri (coeficient 2)

30. Joao Pedro (Cagliari / Brazilia) - 20 puncte / 10 goluri (coeficient 2)

.....................................................................................

85. Bogdan Stancu (Genclerbirligi / Romania) - 15 puncte / 10 goluri (coeficient 1.5)

.....................................................................................

135. Florinel Coman (FCSB / Romania) - 13.5 puncte / 9 goluri (coeficient 1.5)