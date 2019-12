"Am inceput sa spun asta atunci!" La asta nu te asteptai :)! Cristiano Ronaldo a elucidat misterul! De unde provine celebra replica "Siii"! Dezvaluirile starului portughez

Starul portughez a explicat de unde vine celebrarea sa in momentul cand marcheaza.

Cristiano Ronaldo a marcat ieri un gol fabulos in meciul cu Sampdoria din campionat, partida castigata de torinezi cu scorul de 2-1. Modul in care celebreaza Ronaldo marcarea golurilor este cunoscut de toata lumea, insa nimeni nu stie de un provine acea celebrare.

Starul portughez a explicat de unde provine aceasta celebrare si spune ca acea replica a inceput sa o spuna in perioada in care juca la Real Madrid.

"Am inceput sa spun acea replica atunci cand eram la Real Madrid. Cand castigam, toti spuneam Siiii! Am inceput sa o spun si eu, nu stiu de ce. Mi-a venit natural. Imi amintesc de presezonul de la Los Angeles. Am jucat cu Chelsea, eu am marcat un gol si am facut asta.

Oamenii m-au intrebat: 'de ce ai facut asta?' Nu stiu. Am facut-o, am facut o pirueta, dar am facut-o natural, pentru ca mereu spun ca cele mai bune lucruri se intampla atunci cand sunt naturale.

Sunetul? Jucatorii stiu ca eu mereu fac asta cand inscriu un gol sau cand castigam. E strigatul nostru de la Real Madrid", a spus Cristiano Ronaldo.