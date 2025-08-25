Fostul internațional român va face parte din lotul „Legendelor Lumii” la Legends Charity Game, eveniment programat pe 15 septembrie 2025, la Lisabona, cu scopul de a strânge fonduri pentru victimele războaielor și conflictelor din întreaga lume.



Partida va aduna peste 40 de foști mari fotbaliști, iar organizatorii speră să colecteze donații de peste un milion de euro. Hagi va împărți terenul cu nume de legendă ale fotbalului internațional, printre care Cafu, Kaka, Alessandro Del Piero sau Carles Puyol. În adversari se numără și Luis Figo, cu care Hagi a jucat la Barcelona în sezonul 1995/1996.



Gică Hagi revine pe teren! Meci de gală alături de Cafu, Kaka, Del Piero și Puyol



„Sunt încântat că voi juca în Legends Charity Game. Este pentru o cauză bună și voi fi alături de prieteni din fotbal. Figo, ne vedem la Lisabona!”, a transmis Hagi printr-un mesaj video.



Meciul se va desfășura pe unul dintre marile stadioane din Lisabona: Estadio da Luz (Benfica) sau Jose Alvalade (Sporting), în funcție de programul Ligii Campionilor din perioada 15-21 septembrie.



Loturile anunțate:

Legendele Portugaliei: Vitor Baia, Beto, Pepe, Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao, Bosingwa, Jorge Andrade, Eliseu, Bruno Alves, Luis Figo, Deco, Dani, Simao, Maniche, Tiago Mendes, Nani, Quaresma, Nuno Gomes, Helder Postiga, Hugo Almeida, Pauleta

Antrenor: Costinha



Legendele Lumii: Petr Cech, Edwin van der Sar, Cafu, Marco Materazzi, Javier Zanetti, Patrice Evra, Carles Puyol, John Terry, Roberto Carlos, Kaka, Youri Djorkaeff, Christian Karembeu, Gaizka Mendieta, Krassimir Balakov, Gheorghe Hagi, Giorgis Karagounis, Marek Hamsik, Alessandro Del Piero, Henrik Larsson, Michael Owen, Javier Saviola, Hristo Stoichkov.

Antrenor: Peter Schmeichel

Antrenor secund: Diego Lugano.

