Sheriff Tiraspol a câștigat Cupa Moldovei pentru al doilea an consecutiv după ce, în finală, a învins marea rivală Zimbru Chișinău cu 2-0 după golurile marcate de Jayder Asprilla și Liam Hermesh. VIDEO AICI

”Sheriff a cucerit a 14-a Cupă din istorie și va reprezenta țara noastră în Liga Europa”, a precizat Federația Moldovenească de Fotbal pe site-ul oficial.

Iar MoldFootball a notat: ”Finala Cupei Moldovei dintre Sheriff și Zimbru, care se desfășoară la moment la Chișinău, a fost oprită din cauza suporterilor formației din capitală.

În minutul 21, aceștia au aruncat pe teren torțe, determinând arbitrul să întrerupă meciul timp de aproximativ 7 minute.

După ce torțele au fost eliminate, iar fumul s-a risipit, partida a fost reluată”.

Campioană a Moldovei a devenit, în schimb, Petrocub Hîncești - Sheriff nu a mai câștigat titlul din 2023.

Caseta finalei Sheriff - Zimbru 2-0