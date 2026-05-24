FOTO ȘI VIDEO Cine a câștigat Cupa Moldovei, după ”El Clasico” Zimbru Chișinău - Sheriff Tiraspol în finala întreruptă din cauza torțelor

Cine a câștigat Cupa Moldovei, după ”El Clasico” Zimbru Chișinău - Sheriff Tiraspol în finala întreruptă din cauza torțelor Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Derby-ul de peste Prut, în ultimul act al Cupei.

TAGS:
Sheriff TiraspolZimbru ChisinauJayder AsprillaLiam HermeshMoldova
Din articol

Sheriff Tiraspol a câștigat Cupa Moldovei pentru al doilea an consecutiv după ce, în finală, a învins marea rivală Zimbru Chișinău cu 2-0 după golurile marcate de Jayder Asprilla și Liam Hermesh. VIDEO AICI

”Sheriff a cucerit a 14-a Cupă din istorie și va reprezenta țara noastră în Liga Europa”, a precizat Federația Moldovenească de Fotbal pe site-ul oficial.

Iar MoldFootball a notat: ”Finala Cupei Moldovei dintre Sheriff și Zimbru, care se desfășoară la moment la Chișinău, a fost oprită din cauza suporterilor formației din capitală.

În minutul 21, aceștia au aruncat pe teren torțe, determinând arbitrul să întrerupă meciul timp de aproximativ 7 minute.

După ce torțele au fost eliminate, iar fumul s-a risipit, partida a fost reluată”.

Campioană a Moldovei a devenit, în schimb, Petrocub Hîncești - Sheriff nu a mai câștigat titlul din 2023.

Caseta finalei Sheriff - Zimbru 2-0

Au marcat: Jayder ASPRILLA MORENO (13), Liam HERMESH (53)

Penalty ratat: Matteo AMARAL AMOROSO DOS SANTOS (80)

23 mai. Chișinău. Stadionul Zimbru. Spectatori: 5.589

Arbitru: Denis IVLEV. Asistenți: Vladislav LIFCIU și Vadim ROȘCA. Al 4-lea oficial: Vadim VICOL. Arbitrii adiționali: Roman JITARI și Andrei CEBAN

Observatorul: Vladimir ANTONOV. Delegat FMF: Olesea BERDEA

Cartonașe galbene: Emil TÎMBUR (64), Danila FOROV (68), Liam HERMESH (79), Konan Jaures-Ulrich LOUKOU (79) / Dzianis KAZLOUSKI (67), Dylan CEIJAS THIAGO (75), Matteo AMARAL AMOROSO DOS SANTOS (77)

Sheriff Tiraspol: 1.Emil TÎMBUR, 3.Liam HERMESH (44. Alesio MIJA, 90+2), 6.Rai LOPES DE OLIVEIRA, 10.Jose Hugo GONCALVES FLORES (42.Konan Jaures-Ulrich LOUKOU, 67), 11.Vitor Hugo MORAIS DE OLIVEIRA (16.Daniel DANU, 67), 19.Jayder ASPRILLA MORENO (14.Qais GHANEM, 89), 24.Danila FOROV, 26.Dhoraso Moreo KLAS, 35.Bourama FOMBA, 45.Baye Assane CISS, 69.Peter Oluwaseun ADEMO (17.Vsevolod NIHAEV, 90+2)

Rezerve: 28.Nicolai CEBOTARI, 7.Mahmoud GHORBEL, 18.Magloire Junior EGEDUEGUE, 29.Soumaila MAGASSOUBA, 30.Alexandr EGUPOV, 32.Emmanuel AFETSE 

Antrenor: Victor MIHAILOV

Zimbru Chișinău: 88.Ivan DOKIC, 5.Matteo AMARAL AMOROSO DOS SANTOS, 7.Caio DANTAS BATISTA DE MARIA (14.Rayvien Egbert ROSARIO, 71), 8.Tsimafei SHARKOUSKI (25.Ilya VASILEVICH, 81), 11.Jonathas ABIMAEL DA SILVA CONCEICAO (77.Serafim COJOCARI, 71), 15.Dzianis KAZLOUSKI, 24.Dylan CEIJAS THIAGO (17.Tudor BUTUCEL, 87), 29.Abou DOSSO, 30.Andrei MACRIȚCHII, 33.Mihail ȘTEFAN, 35.Nikolai ZOLOTOV

Rezerve: 12.Artem ODYNTSOV, 92.Cristian SÎRGHI, 4.Cristian GONȚA, 6.Pedro Henrique GABRIEL DIAS, 22.Ahmed BONNAH, 34.Ivan YERMACHKOV, 99.Alexandru BEȚIVU

Antrenor: Oleg KUBAREV  

Info: FMF

Foto: Maxim Ciumaș, Moldfootball

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cele mai bine îmbrăcate vedete de la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Apariții extravagante pe covorul roșu. FOTO
Cele mai bine îmbrăcate vedete de la Festivalul de Film de la Cannes 2026. Apariții extravagante pe covorul roșu. FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
La 17 ani, Andrei Chirilă a înscris primul său gol în MLS! ”Bombă cu stil” pentru fotbalistul prezentat în exclusivitate de Sport.ro
La 17 ani, Andrei Chirilă a înscris primul său gol în MLS! ”Bombă cu stil” pentru fotbalistul prezentat în exclusivitate de Sport.ro
Încă un puști român de 17 ani joacă titular în MLS! ”Pas cu pas” pentru ”cel mai tânăr jucător din istoria clubului”
Încă un puști român de 17 ani joacă titular în MLS! ”Pas cu pas” pentru ”cel mai tânăr jucător din istoria clubului”
Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”
Luca Moisă, puștiul român de 17 ani titular meci de meci în MLS: ”Thomas Muller se mișcă incredibil! Duelul cu Messi? Cadou de ziua mea”
ULTIMELE STIRI
Toate meciurile din ultima etapă din Premier League, EXCLUSIV pe VOYO de la 18:00!
Toate meciurile din ultima etapă din Premier League, EXCLUSIV pe VOYO de la 18:00!
Tottenham - Everton, LIVE pe VOYO de la 18:00 | Radu Drăgușin, față în față cu salvarea de la retrogradare
Tottenham - Everton, LIVE pe VOYO de la 18:00 | Radu Drăgușin, față în față cu salvarea de la retrogradare
FCSB - Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30 | Totul sau nimic pentru Conference League
FCSB - Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:30 | Totul sau nimic pentru Conference League
FC Hermannstadt - FC Voluntari, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30! Al doilea baraj de menținere/promovare în Superliga
FC Hermannstadt - FC Voluntari, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 17:30! Al doilea baraj de menținere/promovare în Superliga
Concluziile lui Gâlcă pentru play-off-ul dezastruos de la Rapid: ”Vă spun sincer? Aici s-a rupt totul”
Concluziile lui Gâlcă pentru play-off-ul dezastruos de la Rapid: ”Vă spun sincer? Aici s-a rupt totul”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“

FCSB, undă verde pentru primul mare transfer al verii: „Foarte aproape!“

Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“

Bomba serii: Guardiola, în locul celui mai bine plătit om din sportul românesc! „Au început negocierile“

Ianis Hagi poate prinde transferul carierei! „Are talentul și calitățile lui Gheorghe Hagi”

Ianis Hagi poate prinde transferul carierei! „Are talentul și calitățile lui Gheorghe Hagi”

Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare

Dan Șucu a bătut palma cu noul antrenor al Rapidului. Culisele negocierilor și detaliile financiare

Transferul carierei pentru Dennis Man: de la PSV direct în Premier League

Transferul carierei pentru Dennis Man: de la PSV direct în Premier League

Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!“. A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul

Pancu, tirada de la miezul nopții: „M-a sunat domnul rahat!“. A confirmat că pleacă la Rapid și a distrus CFR-ul



Recomandarile redactiei
Concluziile lui Gâlcă pentru play-off-ul dezastruos de la Rapid: ”Vă spun sincer? Aici s-a rupt totul”
Concluziile lui Gâlcă pentru play-off-ul dezastruos de la Rapid: ”Vă spun sincer? Aici s-a rupt totul”
Florentino Perez i-a oferit un nou contract imediat după ce s-a accidentat: ”Mulțumesc, Don Florentino!”
Florentino Perez i-a oferit un nou contract imediat după ce s-a accidentat: ”Mulțumesc, Don Florentino!”
Daniel Pancu îngroapă securea cu CFR Cluj și face anunțul: ”Am luat o decizie!”
Daniel Pancu îngroapă securea cu CFR Cluj și face anunțul: ”Am luat o decizie!”
”Tanc” din Slovenia de 1,94 m și 95 kg la Dinamo! Transfer anunțat pentru noul sezon
”Tanc” din Slovenia de 1,94 m și 95 kg la Dinamo! Transfer anunțat pentru noul sezon
"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru omul care i-a lansat pe Halep și Hănescu
"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde". Momentul de răscruce pentru omul care i-a lansat pe Halep și Hănescu
Alte subiecte de interes
Jale și peste Prut! Ce au făcut cele patru echipe din Moldova în preliminariile Champions League, Europa League și Conference League
Jale și peste Prut! Ce au făcut cele patru echipe din Moldova în preliminariile Champions League, Europa League și Conference League
Cât de jos a ajuns antrenorul campion cu CFR Cluj și cu Sheriff Tiraspol! Urmează meciul decisiv pentru el
Cât de jos a ajuns antrenorul campion cu CFR Cluj și cu Sheriff Tiraspol! Urmează meciul decisiv pentru el
Ovidiu Burcă și Dan Alexa, împreună la o echipă din străinătate! Formație cândva de top, acum din nou pe primul loc în prima ligă
Ovidiu Burcă și Dan Alexa, împreună la o echipă din străinătate! Formație cândva de top, acum din nou pe primul loc în prima ligă
El e jucătorul străin care a ratat în ultimul meci calificarea la Euro 2024, dar vrea să fie în tribune la duelurile României
El e jucătorul străin care a ratat în ultimul meci calificarea la Euro 2024, dar vrea să fie în tribune la duelurile României
Șansă pentru Moldova! Haos în naționala Cehiei înaintea meciului decisiv pentru EURO: trei jucători, OUT din lot
Șansă pentru Moldova! Haos în naționala Cehiei înaintea meciului decisiv pentru EURO: trei jucători, OUT din lot
CITESTE SI
Trump: ”Se va termina în curând”. Ultima decizie a președintelui SUA dă de înțeles că ar urma noi atacuri asupra Iranului

stirileprotv Trump: ”Se va termina în curând”. Ultima decizie a președintelui SUA dă de înțeles că ar urma noi atacuri asupra Iranului

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Prognoza pentru minivacanța de Rusalii și 1 Iunie. Ce temperaturi anunță meteorologii ANM

stirileprotv Prognoza pentru minivacanța de Rusalii și 1 Iunie. Ce temperaturi anunță meteorologii ANM

Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”

stirileprotv Imagini false distribuite online înaintea concertului lui Max Korzh. Avertismentul Jandarmeriei Române: „Pot crea panică”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!