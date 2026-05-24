Sheriff Tiraspol a câștigat Cupa Moldovei pentru al doilea an consecutiv după ce, în finală, a învins marea rivală Zimbru Chișinău cu 2-0 după golurile marcate de Jayder Asprilla și Liam Hermesh. VIDEO AICI
”Sheriff a cucerit a 14-a Cupă din istorie și va reprezenta țara noastră în Liga Europa”, a precizat Federația Moldovenească de Fotbal pe site-ul oficial.
Iar MoldFootball a notat: ”Finala Cupei Moldovei dintre Sheriff și Zimbru, care se desfășoară la moment la Chișinău, a fost oprită din cauza suporterilor formației din capitală.
În minutul 21, aceștia au aruncat pe teren torțe, determinând arbitrul să întrerupă meciul timp de aproximativ 7 minute.
După ce torțele au fost eliminate, iar fumul s-a risipit, partida a fost reluată”.
Campioană a Moldovei a devenit, în schimb, Petrocub Hîncești - Sheriff nu a mai câștigat titlul din 2023.
Caseta finalei Sheriff - Zimbru 2-0
Au marcat: Jayder ASPRILLA MORENO (13), Liam HERMESH (53)
Penalty ratat: Matteo AMARAL AMOROSO DOS SANTOS (80)
23 mai. Chișinău. Stadionul Zimbru. Spectatori: 5.589
Arbitru: Denis IVLEV. Asistenți: Vladislav LIFCIU și Vadim ROȘCA. Al 4-lea oficial: Vadim VICOL. Arbitrii adiționali: Roman JITARI și Andrei CEBAN
Observatorul: Vladimir ANTONOV. Delegat FMF: Olesea BERDEA
Cartonașe galbene: Emil TÎMBUR (64), Danila FOROV (68), Liam HERMESH (79), Konan Jaures-Ulrich LOUKOU (79) / Dzianis KAZLOUSKI (67), Dylan CEIJAS THIAGO (75), Matteo AMARAL AMOROSO DOS SANTOS (77)
Sheriff Tiraspol: 1.Emil TÎMBUR, 3.Liam HERMESH (44. Alesio MIJA, 90+2), 6.Rai LOPES DE OLIVEIRA, 10.Jose Hugo GONCALVES FLORES (42.Konan Jaures-Ulrich LOUKOU, 67), 11.Vitor Hugo MORAIS DE OLIVEIRA (16.Daniel DANU, 67), 19.Jayder ASPRILLA MORENO (14.Qais GHANEM, 89), 24.Danila FOROV, 26.Dhoraso Moreo KLAS, 35.Bourama FOMBA, 45.Baye Assane CISS, 69.Peter Oluwaseun ADEMO (17.Vsevolod NIHAEV, 90+2)
Rezerve: 28.Nicolai CEBOTARI, 7.Mahmoud GHORBEL, 18.Magloire Junior EGEDUEGUE, 29.Soumaila MAGASSOUBA, 30.Alexandr EGUPOV, 32.Emmanuel AFETSE
Antrenor: Victor MIHAILOV
Zimbru Chișinău: 88.Ivan DOKIC, 5.Matteo AMARAL AMOROSO DOS SANTOS, 7.Caio DANTAS BATISTA DE MARIA (14.Rayvien Egbert ROSARIO, 71), 8.Tsimafei SHARKOUSKI (25.Ilya VASILEVICH, 81), 11.Jonathas ABIMAEL DA SILVA CONCEICAO (77.Serafim COJOCARI, 71), 15.Dzianis KAZLOUSKI, 24.Dylan CEIJAS THIAGO (17.Tudor BUTUCEL, 87), 29.Abou DOSSO, 30.Andrei MACRIȚCHII, 33.Mihail ȘTEFAN, 35.Nikolai ZOLOTOV
Rezerve: 12.Artem ODYNTSOV, 92.Cristian SÎRGHI, 4.Cristian GONȚA, 6.Pedro Henrique GABRIEL DIAS, 22.Ahmed BONNAH, 34.Ivan YERMACHKOV, 99.Alexandru BEȚIVU
Antrenor: Oleg KUBAREV
Info: FMF
Foto: Maxim Ciumaș, Moldfootball