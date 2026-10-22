Palmeiras s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în finala competiţiei de fotbal Copa Libertadores, echivalentul Ligii Campionilor europeni, după ce a învins cu scorul de 5-3 la loviturile de departajare echipa Fluminense, la capătul unul duel 100% brazilian, disputat miercuri seara la Sao Saulo, informează EFE.

Pameiras - Fluminense 2-1 și 0-1, 5-3 la loviturile de departajare

Formaţia paulista, care reuşise să câştige meciul tur al semifinalelor, disputat săptămâna trecută pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro (scor 2-1), s-a jucat cu focul pe teren propriu, unde Fluminense a reuşit să restabilească egalitatea la general, graţie unui gol marcat în finalul reprizei secunde de Hercules (82).

La loviturile de departajare, portarul lui Palmeiras, Carlos Miguel, a reuşit să apere şutul lui Nonato, înainte ca Marlon Freitas să transforme penalty-ul decisiv, aducând victoria gazdelor.

Palmeiras va înfrunta în finala programată pe 28 noiembrie la Montevideo (Uruguay) câştigătoarea duelului dintre echipa braziliană Flamengo, deţinătoarea trofeului, şi formaţia argentiniană Estudiantes La Plata, care se vor înfrunta joi seara pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro. În meciul tur, din Argentina, scorul a fost egal, 0-0.

A patra finală de Copa Libertadores cu Palmeiras pentru antrenorul Abel Ferreira

Aceasta va fi a patra finală de Copa Libertadores pentru antrenorul portughez Abel Ferreira, de la preluarea conducerii tehnice a lui Palmeiras, în noiembrie 2020.

El le-a câştigat pe primele două (2020, 2021), însă a pierdut-o pe ultima (2025) în faţa lui Flamengo, formaţie pe care ar putea să o aibă din nou ca adversară în acest an.

Echipele din Palmeiras - Fluminense

În meciul de pe Estadio Nubank Parque din Sao Paulo, la care au asistat 40.425 de spectatori, au evoluat echipele:

Palmeiras: Carlos Miguel - Murilo, Gustavo Gomez, Alexander Barboza - Agustin Giay (Khellven, 87), Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Joaquin Piquerez - Jhon Arias (Paulinho, 87), Andreas Pereira (Mauricio, 78) - Jose Manuel ''Flaco'' Lopez (Ramon Sosa, 62).

Antrenor: Abel Ferreira.

Fluminense: Fabio - Guga (Samuel Xavier, 79), Thiago Silva, Julian Millan (Ignacio, 31), Guilherme Arana - Hercules, Nonato - Jefferson Savarino (Kevin Serna, 46), Paulo Henrique Ganso (Lucho Acosta, 86), Agustin Canobbio (Nata, 79) - Hulk.

Antrenor: Marco Aurelio de Oliveira "Marcao".

Arbitru: Esteban Ostojich (Uruguay).

Info: Agerpres