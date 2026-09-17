Echipa braziliană Palmeiras şi formaţia argentiniană Estudiantes s-au calificat, miercuri, în semifinalele competiţiei de fotbal Copa Libertadores, cea mai importantă la nivel de club din America de Sud.

LDU Quito - Palmeiras 3-2, dar 3-4 la loviturile de departajare

Palmeiras s-a calificat după ce s-a impus cu 4-3 la loviturile de departajare în faţa echipei ecuadoriene LDU Quito, victorioasă cu 3-2 la finalul meciului de pe teren propriu, din manşa secundă a sferturilor.

Palmeiras, care s-a impus cu 1-0 la Sao Paulo, în prima manşă, a deschis scorul şi la Quito, prin Marlon Freitas (10), dar Luis Segovia (15) a restabilit egalitatea.

Vitor Roque a readus echipa paulista în avantaj (73 - penalty), însă Michael Estrada (90, 90+3) a trimis meciul la loviturile de departajare.

Vitor Roque, Mauricio, Joaquin Piquerez şi Felipe Anderson au transformat pentru Palmeiras, iar Lucas Evangelista a ratat. Pentru LDU au înscris Deyverson, Estrada şi Fernando Cornejo, iar Lucas Rodriguez şi Segovia au ratat.

Corinthians - Estudiantes La Plata 0-1 după 1-1 în tur

În alt sfert de finală, Estudiantes La Plata a învins-o pe Corinthians cu 1-0, la Sao Paulo, după 1-1 în Argentina.

Alexis Castro (87) a adus victoria oaspeţilor, însă olandezul Memphis Depay a avut şansa de a trimite meciul la loviturile de departajare, dar a ratat un penalty în minutele adiţionale (90+11).