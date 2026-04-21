Nerazzurrii sunt liderii campionatului, cu 78 de puncte strânse în 33 de meciuri, la 12 lungimi în fața echipei de pe locul doi, AC Milan.

Cristi Chivu, criticat în Italia

Cu toate acestea, Cristi Chivu nu și-a atras doar simpatizanți în fotbalul italian. Massimo Mauro, fostul mijlocaș al lui Napoli și al lui Juventus, nu s-a ferit de cuvinte când a venit vorba despre comportamentul lui Cristi Chivu de la ultimele meciuri ale lui Inter Milano.

Mauro spune că, deși inițial l-a apreciat foarte mult pe antrenorul român pentru onestitatea de care a dat dovadă, acum, Chivu s-a adaptat la noul său statut și a început să se victimizeze și să imite comportamentul lui Jose Mourinho. Mai mult, fostul fotbalist este de părere că performanța obținută de Cristi Chivu în primul său de antrenorat nu este atât de remarcabilă având în vedere că este vorba despre un club de top, așa cum este Inter Milano.

”Ar fi fost mai bine dacă Chivu ar fi înțeles mai devreme... Când dădea primele interviuri, părea cineva care ținea la o cultură sportivă diferită. Eu eram fascinat de toate declarațiile lui și chiar credeam în ele. Acum, însă, trebuie să spun că nu a mai fost la fel de onest, pentru că s-a adaptat la ceea ce este necesar nu din punct de vedere sportiv, ci la alte lucruri. Iar pentru cineva ca mine, care a jucat fotbal, acestea țin de alte aspecte. Până la urmă, cea mai puternică echipă nu poate face pe victima.

Am crezut în el, dar acum ați spus și voi că, de fapt, a greșit și s-a adaptat. Trebuie adăugat că Inter este un club mare. Un antrenor nu poate face ceea ce a făcut Chivu dacă în spate nu există un club puternic. Marotta este un campion, Ausilio este excelent, iar ceilalți sunt toți buni. Când reduceți totul la antrenor... Nu e cazul! Inter este acolo de 5 ani, deci este un mecanism care funcționează! Nu e nevoie să te ascunzi, să îl imiți pe Mourinho, să faci pe victima... Fii tu însuți! Îmi pare rău de acest lucru, pentru că eu chiar credeam în el. Acum s-a adaptat, este ca ceilalți, este ca Mourinho”, a spus Massimo Mauro la emisiunea Pressing.

