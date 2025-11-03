Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: "Mă întrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!"

Fostul mare antrenor italian Fabio Capello (79 de ani) a analizat lupta la titlu din Serie A și ultimul meci jucat de Interul lui Cristi Chivu, cel cu Verona, câștigat cu 2-1.

După 10 etape, Inter ocupă locul 2, cu doar un punct sub liderul Napoli. Echipa lui Chivu a învins Verona, duminică, în deplasare, scor 2-1, însă golul victoriei a venit abia în minutul 90+4.

Fabio Capello: "Inter, favorită la titlu, chiar dacă împotriva Veronei a semănat cu Interul de anul trecut"

Deși l-a elogiat în mai multe rânduri pe Cristi Chivu după preluarea lui Inter, Fabio Capello a rămas dezamăgit de atitudinea echipei în meciul cu Verona, în special după golul de 1-0 al nerazzurrilor.

Cu toate că Inter nu a impresionat în ultima rundă și a pierdut deja trei meciuri în acest sezon de Serie A, Capello este de părere că echipa lui Cristi Chivu rămâne principala favorită pentru câștigarea titlului în Italia.

"Dacă mă întrebați cine e favorită la titlu, o să vă spun tot Inter pentru că este echipa care m-a impresionat cel mai mult, chiar dacă la meciul cu Verona a semănat cu Interul de anul trecut: la egal căuta să marcheze, iar când conducea se retrăgea.

Contra Veronei am văzut un Inter exasperant de lent, care nu avea acea dorință de a marca al doilea gol. A tras de timp și a pasat de multe ori înapoi la portar", a spus Capello, la Sky, citat de FC Inter 1908.

  • Fabio Capello a câștigat cinci titluri de campion în Italia: 5 cu AC Milan și unul cu AS Roma.

Clasamentul din Serie A după 10 etape

Revenire importantă pentru Cristi Chivu

Pentru echipa lui Cristi Chivu urmează meciul din Champions League cu Kairat Almaty, de miercuri, 5 noiembrie.

Antrenorul român a primit o veste bună înaintea partidei din Champions League, iar Marcus Thuram va fi inclus în lotul pentru meciul de la Milano cu Kairat, conform TMW.com.

Atacantul francez a revenit din accidentare și va fi un mare plus pentru următoarele dueluri ale lui Inter. Revenirea lui Thuram este o gură de oxigen pentru Chivu, care se temea că absența se va prelungi. Francezul a suferit o accidentare la bicepsul femural în victoria cu 3-0 contra Slaviei Praga.

