Deși atacantul francez și-a revenit după accidentarea musculară care l-a ținut pe tușă o lună și s-a antrenat normal alături de colegii săi, antrenorul român a hotărât să nu-l includă în lotul pentru deplasarea de la Verona.



Meciul cu Verona este programat duminică, de la ora 13:30 (ora României), însă Chivu nu vrea să riște absolut nimic.



Vestea că Thuram a revenit la antrenamentele în grup le dăduse speranțe fanilor "nerazzurri", care se așteptau să-l vadă măcar pe banca de rezerve pe "Bentegodi". Totuși, tehnicianul român, în deplin acord cu staff-ul medical, a preferat să-l menajeze pe francez.



Sursele apropiate clubului menționează că nu este vorba despre o recidivă sau o nouă problemă medicală. Decizia este una pur strategică, Chivu dorind ca atacantul său de top să continue pregătirea la Appiano Gentile.



Obiectivul major: Liga Campionilor

Adevăratul motiv din spatele deciziei lui Chivu este legat de programul european al echipei. Interul urmează să joace la mijlocul săptămânii viitoare în Champions League, pe San Siro, împotriva celor de la Kairat Almaty, în etapa a patra a grupelor.



Obiectivul principal al lui Chivu este ca Marcus Thuram să fie 100% apt din punct de vedere fizic pentru duelul din Liga Campionilor. Staff-ul tehnic mizează că francezul va fi în lot miercuri seară și, cel mai probabil, va prinde minute pe parcursul reprizei secunde, pentru a-și reintra treptat în ritmul de joc.



În absența lui Thuram, pentru meciul cu Verona, Chivu se va baza în atac pe cuplul format din Lautaro Martinez și unul dintre Bonny și Pio Esposito. Conform ultimelor informații din Italia, Bonny, fostul jucător al Parmei, pare a fi ușor favorit pentru a începe ca titular.

