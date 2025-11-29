Italianul e convins că fostul căpitan al "tricolorilor" a avut un rol decisiv în explozia lui Pio Esposito, atacantul pe care îl vede stăpânind careul "squadrei azzurra" pentru următorul deceniu și jumătate.



Fotbalul italian caută disperat noul "nouă" care să decidă meciurile grele, iar soluția pare să vină chiar din curtea Interului, șlefuită de mâna lui Cristi Chivu. Zanchetta a explicat pentru presa din Peninsulă că, deși Esposito nu arăta la început ca un golgheter veritabil din punct de vedere fizic, românul a simțit potențialul uriaș și a riscat când alții erau sceptici.



"Trebuie să fiu sincer, se vedea că are calități, dar când l-am antrenat eu era încă în urmă fizic, nu era Pio pe care îl vedem azi. Totuși, cu aceeași franchețe, trebuie să spun că Cristian Chivu a văzut în perspectivă și i-a forțat urcarea în categorii, chemându-l direct la Primavera", a transmis Zanchetta, potrivit fcinternews.it.



"Mulți zicau că nu e pregătit"



Fostul coleg al lui Chivu de la nivel juvenil a subliniat curajul românului de a promova jucători sub vârstă, o strategie care acum dă roade la cel mai înalt nivel.



"Chivu e genul care știe să gestioneze acești copii. Mizează pe ei, dar e atent să nu-i supraexpună. Mai auzeam vorbe când Cristian alegea pe cineva mai mic de vârstă pentru Primavera: 'Nu e încă pregătit'. Sigur că nu era, dar testul la o categorie superioară i-a accelerat creșterea. Și la capitolul ăsta, Chivu a fost mereu foarte bun", a mai zis Zanchetta.



Pariul pus de român se anunță a fi unul câștigător pe termen lung pentru naționala Italiei. Zanchetta îl vede pe Esposito drept o combinație între doi giganți ai fotbalului mondial: "E un mix între Luca Toni și Bobo Vieri. Sunt convins că Pio va fi titularul naționalei în următorii 10-15 ani. E foarte puternic".

