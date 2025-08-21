Conducerea "nerazzurrilor" a alocat un buget impresionant de 80 de milioane de euro pentru a completa lotul cu doi jucători esențiali, scrie prestigioasa publicație Gazzetta dello Sport.



Campioana Italiei vrea să betoneze echipa cu un mijlocaș central și un fundaș central, iar prioritatea, potrivit jurnaliștilor italieni, este ca ambii fotbaliști să provină din alte campionate.



Țintele de pe lista lui Marotta



Strategia de a aduce jucători din afara Serie A înseamnă că Inter a renunțat la pista care ducea la Manu Koné de la AS Roma. O altă variantă pentru linia mediană, Djaoui Cissé de la Rennes, a ieșit de asemenea din calcule. Negocierile dintre cluburi s-au blocat, francezii solicitând o sumă de transfer considerată prea mare de oficialii de pe "Giuseppe Meazza".



În ceea ce privește postul de apărător central, două nume se află în fruntea listei de achiziții a milanezilor: Oumar Solet și Loic Badé.



Inter a fost deja activă în această vară, aducându-i la echipă pe Petar Sucic, Luis Henrique și Ange-Yoan Bonny, iar cele două mutări plănuite acum ar urma să completeze lotul cu care Cristi Chivu va ataca toate trofeele puse în joc.

