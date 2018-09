CHELSEA - LIVERPOOL | Declaratia nebuna a lui Sarri: pariaza pe Liverpool la castigarea titlului: "E randul lor!"

Cele doua echipe se dueleaza in acest weekend in campionat dupa ce Chelsea a eliminat-o pe Liverpool din Carabao Cup.

Liverpool are 6 victorii din 6 posibile in campionat. O premierea pentru "cormorani" in noul format al Premier League.

Surprinzator este faptul ca Sarri, antrenorul rivalei Chelsea crede ca formatia de pe Anfield are sanse importante sa castige titlul in acest sezon.



"O sa fie un altfel de meci in campionat la un alt nivel. O sa fie un meci foarte dificil cu o echipa de top. Lucreaza cu acelasi antrenor de 4 sezoane si sunt pregatiti sa castige campionatul. Cred ca acum sunt pregatiti sa castige titlul", a spus Sarri la conferinta de presa dinainte de partida cu Liverpool.

"Hazard este cu siguranta un fotbalist foarte bun, dar mai trebuie sa munceasca ca sa devina cel mai bun"

Intrebat daca Hazard este cel mai bun fotbalist din lume, Sarri a spus ca fara doar si poate Hazard este un fotbalist bun, dar cu siguranta poate sa-si imbunatateasca performantele si sa devina cel mai bun.

Asked if Eden Hazard is the best player in the world right now, Sarri says maybe, he's certainly one of the best, but he can still improve. #CHELIV