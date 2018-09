"Puteti sa-i dati deja Trofeul Puskas!" Nebunia totala reusita de Hazard: faza cu care a distrus-o pe Liverpool si a eliminat-o din Cupa

Eden Hazard a reusit o faza extraordinara in partida din Cupa Ligi Angliei - Chelsea a eliminat-o pe Liverpool, oprind seria de 7 victorii consecutive a echipei lui Jurgen Klopp.

Chelsea a castigat primul razboiu cu Liverpool din aceasta saptamana - miercuri seara, pe Anfield, Chelsea a castigat cu 2-1 dupa reusitele lui Emerson si Hazard care au intors rezultatul dupa ce Sturridge marcase in minutul 57. Liverpool a avut cea mai buna serie din istoria clubului, incepand sezonul cu 7 victorii din 7 partide!

Hazard a dat lovitura decisiva cu 5 minute inainte de final - belgianul a reusit o faza demna de Trofeul Puskas, au spus fanii dupa partida. Hazard a driblat mai multi adversari, trecand mingea printre picioarele a doi jucatori de la Liverpool! A incheiat faza cu un sut imparabil, la coltul lung.

"Am inscris cateva goluri de felul asta. Nu iese insa mereu. Este in topul personal, in primele 3. Imi aduc aminte in urma cu 2 ani, cel cu Arsenal de pe Stamford Bridge. Acesta este unul dintre cele mai tari, mai ales cand joci cu una dintre echipele mari si castigi. Acesta este cel mai important lucru" a spus Hazard pentru Chelsea TV dupa partida.

Ambele echipe au jucat fara multi titulari precum Van Dijk, Salah, Allison sau Firmino, respectiv Kante, Hazard sau Jorginho. Jurgen Klopp a reactionat dur la finalul partidei - nu a fost deranjat de infrangere, cat de reusita de 1-1 a lui Chelsea, venita dupa un offside la Barkley, cel care a reluat spre poarta cu capul, mingea a fost respinsa pana la Emerson care a egalat. Desi a existat sistemul VAR pentru aceasta partida, arbitrul nu a anulat reusita!

"In primul rand nu cred ca a fost fault (la lovitura libera). Keita joaca mingea si il atinge apoi pe Moses, dar astfel de lucruri se intampla. Tusierul voia sa acorde aut de margine, insa centralul a dat fault si cartonas galben iar asta e ciuda. Apoi e acea situatie, nu am vazut-o in timpul meciului, dar cand au inceput sa foloseasca VAR-ul mi-am dat seama ca e la limita.

Nu cred ca am ochelari cu Liverpool pe nas, as spune ca e offside. De ce mai folosesc VAR-ul daca nu vor sa ia decizia? Asta e tot. E clar. Nu ma simt rau, a fost doar ghinion. A fost o lovitura libera care probabil n-a fost, in majoritatea cazurilor nu fluiera nimeni. Iar in viitor in alte situatii in care va fi folosit VAR-ul, probabil se va spuns: da, e offside. Nu ma astept ca in acest situatii sa fie folosit VAR-ul. Insa daca e folosit, atunci ia o decizie" a fost tirada lui Klopp.