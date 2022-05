Cei mai mari fotbaliști care au izbucnit în lacrimi! Dybala a plâns la ultimul său meci în Torino pentru Juventus

Dybala o va părăsi pe Juventus la sfârșitul sezonului, după șapte ani la clubul torinez, deoarece bianconerii au decis să nu îi prelungească înțelegerea.

???????? 1994: Rose Bowl ???????? Garrincha, @Pele & Co were so brilliant in the 1958 #WorldCup Final that the Swedish fans, including their king, began cheering their skills & goals ???? https://t.co/K1gFeGgh3r pic.twitter.com/XUHQIX0Oof — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 11, 2021

Poate că primul exemplu celebru al unui fotbalist de top care plânge în fața camerelor a fost chiar marele Pele în timpul Cupei Mondiale din 1958 disputată în Suedia.

La doar 17 ani, Pele a luat cu asalt turneul și a marcat două goluri strălucitoare în victoria finală cu 5-2 în fața gazdelor.

Pele a fost apoi ridicat pe umerii coechipierilor săi și a defilat pe teren. A fost un moment mult prea emoționant pentru tânărul Pele care a izbucnit în lacrimi.

Paul Gascoigne (1990)

Mijlocașul Angliei, Paul Gascoigne, a izbucnit în lacrimi în timpul semifinalei Cupei Mondiale din 1990 împotriva Germaniei de Vest disputată la Torino.

Meciul a mers la prelungiri după un 1-1 în primele 90 de minute, iar 'Gazza' s-a aruncat într-un tackle întârziat asupra lui Thomas Berthold și a primit cartonașul galben.

Acest cartonaș galben însemna că Gascoigne urma să fie suspendat pentru finala Cupei Mondiale dacă Anglia ar fi reușit să treacă. Gazza a avut inima frântă, deși echipa sa nu i-a învins pe nemți, Germania de Vest câștigând la penalty-uri.

Diego Maradona (1990)

Diego Maradona a avut o groază de evenimente notabile la Cupă Mondială din 1990 .

Totuși, cea mai dureroasă amintire a lui Maradona a fost la festivitatea de premiere, acolo unde a plâns în hohote, după ce Argentina a fost învinsă în mod controversat cu 1-0 în finala de la Roma de Germania de Vest.

Samuel Kuffour (1999)

Victoria în finala Ligii Campionilor a lui Manchester United din 1999 a fost cel mai dramatic final al unui meci de fotbal de elită pe care sportul l-a văzut vreodată.

Bayern Munchen dominase meciul de la Barcelona și conducea cu 1-0 în timpul prelungirilor. Dar, Manchester United a marcat apoi de două ori în timpul suplimentar după două faze identice, prin Teddy Sheringham și Ole Gunnar Solskjaer pentru a fura trofeul.

A fost mult prea mult pentru fundașul Ghanei, Samuel Kuffour, care s-a prăbușit pe gazon și a început să plângă.

Cristiano Ronaldo (2004)

Adolescentul Cristiano Ronaldo a apărut pe prima scenă a fotbalului în sezonul 2003-04 pentru Manchester United și mai apoi a participat la Campionatul European.

Ronaldo a fost cel mai bun tânăr jucător al turneului și faptele sale au ajutat să-și ducă țara în finala de la Lisabona.

Se aștepta ca Portugalia să o învingă pe Grecia în finală, dar s-a întâmplat o înfrângere șocantă cu 1-0. Ronaldo a rămas năucit, dar și-a luat revanșa 12 ani mai târziu, când a ridicat trofeul european în fața Franței.