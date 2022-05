Erik Ten Hag i-a stabilit viitorul lui Cristiano Ronaldo! Anunțul noului antrenor al lui Manchester United 

Cristiano Ronaldo (37 ani) a revenit la Manchester United în vara anului trecut, după ce și-a încheiat aventura de trei sezoane la Junventus. Însă, planul starului portughez nu a fost precum anticipa. „Diavolii roșii” au ratat participara în UEFA Champions League, iar în anul competițional 2022-2023 vor evolua în Europa League.

Cu toate acestea, în acest sezon modest, Ronaldo a fost cel mai bun jucător al lui United. Deținătorul a 5 Baloane de Aur a marcat 24 de goluri în toate competițiile, fiind golgheterul „diavolilor roșii”. Însă, chiar dacă mai are contract un an cu gruparea de la Old Trafford, au apărut zvonuri că Ronaldo nu ar intra în planurile noului antrenor.

Doar că Erik ten Hag (52 ani) a infirmat acest lucru și a precizat că este dornic să lucreze cu starul portughez. De asemenea, neerlandezul a mărturisit că își dorește ca Ronaldo să continue la United și în sezonul următor și nu a ezitat să-l laude pentru ambiția pe care o are la 37 de ani.

Erik ten Hag: „Avem mult de lucru și de schimbat la Manchester United”

„Din data de 16 mai, eu am devenit antrenorul lui Manchester United. Multe lucruri trebuie să se întâmple în sezonul viitor. Sunt încântat să lucrez cu ROnaldo. Cristiano este un gigant, a realizat în fotbal atât de multe și a arătat cât de ambițios este. Vreau să rămână la Manchester United, desigur.

A fost foarte important pentru club. Am primit mesaje de la câțiva jucători prin care mi-au urat bun venit. Am avut și o altă ofertă, de la un club care este într-o situație mai bună ca Manchester United. Dar am ales-o pe United. Avem mult de lucru și de schimbat aici, este o provocare”, a spus Erik Ten Hag pentru telegraaf.nl.