Cea mai tare POVESTE din fotbal! In 2012 era singurul fan al echipei, iar opt ani mai tarziu a castigat primul trofeu ca presedinte! 

Povestea unui suporter brazilian a devenit virala pe retelele de socializare.

In 2012, Santa Cruz juca impotriva celor de la Gremio si pierdea categoric cu scorul de 1-4. La acea partida, gazdele au avut in tribuna un singur suporter, iar acela a fost Tiago Rech.

La cativa ani distanta, Tiago a reusit sa obtina un post in cadrul clubului, iar in 2018 a devenit presedintele lui Santa Cruz. Vineri, echipa braziliana a castigat Cupa Statului, iar asta ii va asigura prezenta in faza nationala.

Santa Cruz s-a calificat in premiera in Cupa Braziliei, iar Tiago Rech nu a ratat ocazia de a se poza cu trofeul, chiar din tribuna in care a stat acum opt ani la partida cu Gremio.