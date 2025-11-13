24 de apariții a bifat Edward Iordănescu pe banca polonezilor. El a înregistrat o medie de 1,63 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-urile de specialitate, iar Legia s-a descotorosit de serviciile sale.



Reacția polonezilor după ce au aflat unde poate ajunge Edi Iordănescu: ”În timp ce era la Legia”



În presă a apărut informația conform căreia Edi Iordănescu s-ar fi înțeles în proporție de 90% cu un club din Golf (DETALII AICI), iar polonezii au reacționat imediat.



”Antrenorul român era deja în vizorul oficialilor din acea parte a lumii. Chiar în timp ce era la Legia, existau zvonuri despre interesul manifestat de țări precum Arabia Saudită”, a scris transfery.info.



Ar fi prima aventură pentru Iordănescu în zona arabă. El le-a mai antrenat pe FCSB, CFR Cluj, Gaz Metan, Astra Giurgiu, CSKA Sofia, Pandurii, FCM Târgu Mureș, Fortuna Brazi și FC Vaslui de-a lungul carierei sale.



Suma încasată de Edi Iordănescu după plecarea de la Legia Varșovia



Presa din Polonia susține că, deși Edi Iordănescu avea o clauză în oglindă de 400.000 de euro cu clubul din Ekstraklasa, având în vedere că decizia de a părăsi echipa a venit de ambele părți, tehnicianul român s-a mulțumit să încaseze doar 50.000 de euro.



Iordănescu a solicitat această sumă pentru a-i plăti pe cei din staff-ul său, susține publicația PilkaNozna, care îl citează pe jurnalistul Roman Kolton: „Iordănescu a luat puțini bani, 50.000 de euro. Nu s-a luptat pentru cei 400.000 de euro la care avea dreptul. S-a luptat doar pentru cei din stafful lui”.

