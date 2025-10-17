VIDEO Thiagol Silva! Nemuritorul Thiago Silva, gol decisiv absolut fabulos în minutul 90+8 la 41 de ani

Thiagol Silva! Nemuritorul Thiago Silva, gol decisiv absolut fabulos în minutul 90+8 la 41 de ani Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Veteranul cu 113 meciuri la naționala Braziliei joacă din nou la Fluminense, după experiențele minunate de la AC Milan, PSG sau Chelsea.



Fluminense a câștigat meciul cu Juventude din Serie A din Brazilia, 1-0, victorie care îi permite să spere în continuare la calificarea în Copa Libertadores, echivalenta Champions League din America de Sud.

Victoria lui Fluminense a fost adusă de veteranul Thiago Silva (41 de ani), care a marcat cu o execuție de pe altă planetă în minutul 90+8.

Pasa decisivă a venit de la puștiul de doar 18 ani Riquelme.

”Pentru cei cu probleme de inimă, a fost mai complicat”, a glumit la final fundașul central, care a mai spus că ”sunt bucuros că am contribuit la această victori astfel încât fanii noștri să se ducă acasă cu satisfacția unui gol în ultimul minut”.

Thiago Silva a explodat târziu, dar ce explozie! 23 de trofee cu PSG și trofeul Champions League cu Chelsea

După experiențe neconcludente în fotbalul european la FC Porto B și Dinamo Moscova, un Thiago Silva deja matur s-a transferat la 25 de ani de la Fluminense la AC Milan, cu care a câștigat titlul de campion în Serie A în 2011.

Au urmat anii de succes de la PSG (23 de trofee interne câștigate!) și Chelsea (trofeul Champions League în 2021, plus Supercupa Europei și Campionatul Mondial al Cluburilor în același an), după care a revenit anul trecut în țara natală pentru a-și încheia cariera la Fluminense, clubul care l-a propulsat și la echipa națională (113 selecții și 7 goluri pentru Selecao între 2008 și 2022, plus patru turnee finale de Campionat Mondial).

