Fluminense a câștigat meciul cu Juventude din Serie A din Brazilia, 1-0, victorie care îi permite să spere în continuare la calificarea în Copa Libertadores, echivalenta Champions League din America de Sud.

Victoria lui Fluminense a fost adusă de veteranul Thiago Silva (41 de ani), care a marcat cu o execuție de pe altă planetă în minutul 90+8.

Pasa decisivă a venit de la puștiul de doar 18 ani Riquelme.

