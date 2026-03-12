Ce se întâmplă cu transferul lui Erling Haaland la Barcelona: agentul starului a intervenit

Ce se întâmplă cu transferul lui Erling Haaland la Barcelona: agentul starului a intervenit Fotbal extern
Barcelona este în căutarea unui atacant central de clasă.

Echipa catalană își dorește să se îmbunătățească în centrul atacului în această vară, iar una dintre variantele vehiculate în ultima perioadă este Erling Haaland.

Discuția despre un posibil transfer al fotbalistului norvegian a fost reaprinsă de Victor Font, contracandidatul lui Joan Laporta la președinția Barcelonei.

Ce a spus agentul lui Erling Haaland despre un transfer la Barcelona

În urma declarațiilor făcute de Victor Font, care a spus că a avut discuții cu reprezentații lui Haaland pentru a stabili dacă o mutare este posibilă, agentul jucătorului de 25 de ani a dezvăluit că nu a fost contactat de niciun reprezentat al echipei „balugrana”.

Rafaela Pimenta a întărit ideea că Erling Haaland nu își dorește să o părăsească pe Manchester City.

„Avem mult respect și admirație pentru Barcelona, dar nu a existat absolut niciun contact, nici cu Erling Haaland, nici cu conducerea Barcelonei, în legătură cu posibile ținte de transfer.

De asemenea, pentru că jucătorul și-a prelungit contractul acum câteva luni, el este foarte fericit la Manchester City.

Totul merge foarte bine pentru el și chiar nu avem nimic de discutat despre un transfer atunci când totul este atât de bine la City.”, a spus Rafaela Pimenta.

Atacantul norvegian 29 de goluri și șapte pase decisive în 40 de meciuri jucate pentru Manchester City în actualul sezon.

Erling Haaland este cotat la 200 de milioane de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

