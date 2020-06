Caz SOCANT in Spania! 7 fotbalisti au fost capturati de o retea de prostitutie! 

7 fotbalisti tineri din America de Sud au trecut prin momente infioratoare in Spania.

Baietii au ajuns in Europa dupa ce li s-a promis ca vor ajunge superstaruri in La Liga. In realitate, insa, traficantii i-au luat de la aeroport, le-au confiscat actele si i-au obligat sa se prostitueze si sa cerseasca.

Potrivit site-ului abc.es, fotbalistii erau controlati in permanenta, nu li se dadea suficienta hrana si toti banii primiti de la oameni le erau confiscati imediat.

Politistii care au investigat acest caz au ajuns la concluzia ca "organizatia infractionala si-a fortat victimele sa-si plateasca drumul din America de Sud in Spania". Oamenii legii au arestat 3 barbati, lideri ai gruparii care trimitea "recruti" in tarile sud-americane in cautare de tineri sportivi, pe care ii pacaleau sa vina in Spania, promitandu-le joburi de succes.

Liberados 7 hombres que eran explotados sexualmente en Prado del Rey #Cádiz, entre ellos un menor de edad. Los mantenían hacinados en una casa. Se ha detenido a 3 personas por trata de seres humanos con fines de explotación sexual https://t.co/KspobDcyKD pic.twitter.com/XCW5irXezC — Guardia Civil ???????? (@guardiacivil) June 10, 2020