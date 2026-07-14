- Nordicii au fost eliminați de Anglia la Miami, în Florida, pe ”Hard Rock Stadium”. Britanicii s-au impus cu 2-1 la capătul unui meci care a ținut 120 de minute
American vibes! Ce și-a cumpărat Haaland după ce a fost eliminat de la Mondial. Imaginea a devenit virală pe internet
La întoarcerea în Norvegia, Erling Haaland a publicat o fotografie de pe aeroport ținând în mână un raton împăiat. Pe Twitter, imaginea a generat peste zece milioane de vizualizări și peste 500.000 de aprecieri.
Iar pe Instagram, pe contul său oficial, imaginea cu ratonul împăiat ținut în mână de Haaland a ajuns în zece ore de la postare la peste cinci milioane de aprecieri.
”M-a urmărit acasă!”, a glumit Haaland.
Norvegia, la CM 2026
Nordicii au făcut parte din Grupa I la turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, alături de Irak, Senegal și Franța. Irak (4-1) și Senegal (3-2) au fost înfrânte de norvegieni, în timp ce Franța a învins naționala lui Haaland cu 4-1.
În ”16”-imi, scandinavii au înfruntat Coasta de Fildeș la Arlington, în Texas. Meciul s-a terminat 2-1. În optimi, Norvegia a eliminat-o pe Brazilia, după 2-1, iar în sferturi, Anglia s-a impus în fața nordicilor cu 2-1.
Lotul Norvegiei la CM 2026
PORTARI: Orjan Haskjold Nyland (Sevilla), Sander Tangvik (Hamburger SV), Egil Selvik (Watford)
FUNDAȘI: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Leo Ostigard (Genoa), David Moller Wolfe (Wolverhampton Wanderers), Fredrik Andre Bjorkan (Bodo/Glimt), Marcus Holmgren Pedersen (Torino), Torbjorn Lysaker Heggem (Bologna), Sondre Klingen Langas (Derby County), Henrik Saelebakke Falchener (Viking), Julian Ryerson (Borussia Dortmund)
MIJLOCAȘI: Morten Thorsby (Cremonese), Patrick Berg (Bodo/Glimt), Sander Berge (Fulham), Martin Odegaard (Arsenal), Fredrik Aursnes (Benfica), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Thelonious Aasgaard (Rangers), Antonio Eromonsele Nordby Nusa (RB Leipzig), Andreas Raedergard Schjelderup (Benfica), Oscar Bobb (Fulham), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)
ATACANȚI: Alexander Sorloth (Atletico Madrid), Erling Braut Haaland (Manchester City), Jorgen Strand Larsen (Crystal Palace)