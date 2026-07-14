Nordicii au fost eliminați de Anglia la Miami, în Florida, pe ”Hard Rock Stadium”. Britanicii s-au impus cu 2-1 la capătul unui meci care a ținut 120 de minute

American vibes! Ce și-a cumpărat Haaland după ce a fost eliminat de la Mondial. Imaginea a devenit virală pe internet

La întoarcerea în Norvegia, Erling Haaland a publicat o fotografie de pe aeroport ținând în mână un raton împăiat. Pe Twitter, imaginea a generat peste zece milioane de vizualizări și peste 500.000 de aprecieri.

Iar pe Instagram, pe contul său oficial, imaginea cu ratonul împăiat ținut în mână de Haaland a ajuns în zece ore de la postare la peste cinci milioane de aprecieri.

”M-a urmărit acasă!”, a glumit Haaland.