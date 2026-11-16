Carlo Ancelotti (67 de ani) este selecționerul Braziliei din vara lui 2025, iar recent a consemnat un eșec surprinzător împotriva naționalei Japoniei într-un meci de pregătire. Asiaticii s-au impus cu 3-2 în amicalul disputat la Singapore.

Takefusa Kubo (min. 15) a deschis scorul, Keito Nakamura a dublat avantajul (min. 19), iar Vinicius (min. 33) a înscris înainte de pauză. În actul secund, Vinicius a realizat ”dubla” (min. 75), iar Tatsuhiro Sakamoto (min. 90+1) a adus victoria japonezilor.

Carlo Ancelotti a reacționat după ce Romario a răbufnit la adresa sa și l-a desființat

După meci, pe Ancelotti a fost făcut praf de legenda Braziliei, Romario. Fost internațional cu 71 de prezențe și 55 de goluri la prima reprezentativă, Romario l-a cerut în mod vehement plecat de la cârma naționalei ”Selecao” pe Ancelotti.

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A venit într-un sfârșit și reacția selecționerului, care s-a limitat să spună că Romario, prin prisma evoluțiilor de la naționala Braziliei, și-a câștigat dreptul să spună ce își dorește la adresa reprezentativei.

”Sigur, Romario vorbește mult... și are tot dreptul să o facă. Nu pot eu să vin și să spun că ceea ce face sau ce spune e corect, greșit sau stupid. Face parte din oamenii care chiar au dreptul să vorbească, serios”, a spus Ancelotti, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.