Cristiano Ronaldo a bifat prima sa apariție la o ediție a Cupei Mondiale, în 2006, în Germania. La aproape 20 de ani distanță, el se pregătește pentru al 6-lea său Mondial!

Dacă va izbuti această performanță, CR7 va intra în istorie. Alături de rivalul său de o viață, Lionel Messi (38 de ani). Amândoi pot ajunge la 6 Mondiale cu ocazia turneului final de la anul, care va fi găzduit de Canada, Mexic și SUA. Dacă vor reuși acest lucru, Ronaldo și Messi vor rămâne singuri în fruntea clasamentului all-time, acolo unde împart acum locul 1 cu neamțul Lothar Matthäus (64 de ani). Și acesta a jucat la cinci Mondiale diferite (1982, 1986, 1990, 1994, 1998).

Ronaldo a anunțat: CM 2026, ultima pentru el

Având în vedere că Ronaldo nu prea a dat semne că s-ar gândi la retragere, el a fost întrebat dacă planurile sale sportive includ și Mondialul din 2030? Răspunsul portughezului a fost însă unul clar.

„Cu siguranţă, nu! La Mondialul din 2026 voi împlini 41 de ani. Am dat totul pentru fotbal. Sunt în acest sport de 25 de ani. Am făcut totul, am multe recorduri, atât la nivel de cluburi, cât şi la nivelul echipelor naţionale. Sunt foarte mândru. Aşa că haideţi să ne bucurăm de moment, să trăim momentul“, a spus căpitanul Portugaliei.

Momentul retragerii din activitate? Prin 2027

Ronaldo a fost întrebat și despre retragerea sa definitivă din activitate. Subiectul a fost lămurit, în mare parte, de Cristiano, sub contract cu actuala sa echipă de club, Al-Nassr Riad, până în 2027.

„După cum ştiţi, în fotbal, când ajungi la o anumită vârstă, numeri lunile foarte repede. Mă simt foarte bine în acest moment. Marchez goluri, mă simt încă rapid şi ager. Mă bucur de jocul meu la echipa naţională. Dar, bineînţeles, să fim sinceri. Când spun <<curând>>, în privința momentului retragerii, mă refer la un an sau doi“, a precizat CR7.

Ronaldo, care a marcat peste 950 de goluri la nivel de club şi echipă naţională, a debutat, ca profesionist, la Sporting Lisabona, în 2002. Apoi, a mai jucat pentru Manchester United (în două rânduri), Real Madrid şi Juventus Torino. Din ianuarie 2023, Ronaldo e sub contract cu Al-Nassr Riad din Arabia Saudită.

