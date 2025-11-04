În ultima sa apariție, celebrul jurnalist l-a întrebat pe starul portughez dacă visează să cucerească cel mai râvnit trofeu din lumea fotbalului, Cupa Mondială, astel încât să își cimenteze numele în rândul celor mai buni fotbaliști din istorie, lucru pe care l-a reușit și rivalul său, Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo: ”Nu este un vis pentru mine să câștig Cupa Mondială!”

În vârstă de 42 de ani, atacantul portughez se apropie de finalul carierei, iar pentru cvintuplul câștigător al Balonului de Aur este ultima șansă să își treacă în palmares Cupa Mondială. Cristiano Ronaldo spune însă că nu visează la acest trofeu, iar dacă un jucător câștigă Cupa Mondială, nu înseamnă neapărat că este printre cei mai buni din istorie, aluzie la performanța reușită de Lionel Messi în Qatar.

”Nu este un vis pentru mine să câștig Cupa Mondială. Să stabilesc ce, mai exact? Să stabilesc dacă sunt unul dintre cei mai buni din istorie? Să câștigi o competiție cu șase sau șapte meciuri, asta te face cel mai bun? Ți se pare corect?”, a spus Cristiano Ronaldo în interviul acordat lui Piers Morgan.

Declarația portughezului nu a fost trecută cu vederea de fanii lui Leo Messi, care l-au acuzat pe Cristiano Ronaldo că încearcă să minimalizeze importanța Cupei Mondiale.

