Cristiano Ronaldo şi-a exprimat admiraţia pentru Donald Trump într-un interviu difuzat marţi de Piers Morgan.



Atacantul portughez de la Al-Nassr salută eforturile preşedintelui Statelor Unite pentru pace, cu câteva luni înainte de Cupa Mondială din 2026 din America de Nord, relatează Le Figaro.



Cristiano Ronaldo l-a descris pe Donald Trump



„Donald Trump este una dintre persoanele care pot să contribuie la schimbarea lumii”, a declarat vedeta portugheză în vârstă de 40 de ani.



Ronaldo a vorbit şi despre viitoarea Cupă Mondială, afirmând că „nu visează să câştige Mondialul”. O afirmaţie surprinzătoare, pe care a justificat-o astfel:



„Cum mă va defini asta? Să ştiu dacă sunt unul dintre cei mai buni jucători din istorie? Să câştig o competiţie de şase sau şapte meciuri... Crezi că este corect?”.



News.ro.

