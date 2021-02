BREAKING NEWS | DINASTIA Lucescu la Istanbul! Razvan negociaza un contract URIAS cu cea mai iubita echipa din Turcia! Anuntul momentului

Dupa ce Mircea Lucescu a pregatit Galtasaray, Besiktas si nationala Turciei, fiul Razvan e gata sa se mute si el la Istanbul pentru o aventura de top!

Razvan (52 de ani) e liber de contract dupa despartirea de Al Hilal, produsa in aceasta luna. E marele favorit sa-i ia locul lui Erol Bulut, care va plati cu postul daca nu castiga azi la Trabzonspor.

Fener a pierdut 3 dintre ultimele 4 jocuri oficiale, perioada in care a fost si eliminata din Cupa de Istanbul Basaksehir (1-2).

Lucescu le-a transmis oficialilor lui Fenerbahce ca e gata sa vina, anunta Fotomac. Ar fi cerut inclusiv garantia unui transfer in vara. Il vrea pe Marocanul El Kaddouri, alaturi de care a luat titlul in Grecia, la PAOK. Mijlocasul de 30 de ani a avut o relatie excelenta cu Lucescu Jr in cele doua sezoane in care au lucrat impreuna la Salonic.

Fenerbahce e la 6 puncte in spatele liderului Galatasaray, de care se poate apropia insa la doar 3 daca o bate pe Trabzon.