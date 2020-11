BREAKING NEWS | Anunt SOC in Anglia! Pep Guardiola a decis unde vrea sa antreneze in urmatorii ani: contractul urias pe care il are pe masa

Contractul lui Pep Guardiola cu Manchester City va expira la finalul sezonului.

Pep Guardiola este foarte aproape sa semneze o noua intelegere cu Manchester City pana in 2025, potrivit celor de la Daily Telegraph. Contractul antrenorului spaniol ar urma sa expire la finalul acestui sezon, dar Pep nu a dezvaluit nimic concret referitor la viitorul sau.

Antrenorul lui City a declarat faptul ca se simte bine la echipa si ca si-ar dori sa ramana pentru mai multi ani aici, dar fara sa mentioneze ca ar fi in discutii pentru o eventuala prelungire cu clubul englez.

Presedintele lui City ar fi declarat in urma cu ceva timp faptul ca el si Pep stiu ce e mai bine pentru Manchester City, iar amandoi vad cu aceeasi ochi strategia pentru viitor.

"Eu si Pep avem o intelegere foarte clara despre ceea ce este potrivit pentru club si ce nu. Avem o aliniere asupra a ceea ce priveste unde ne situam in viitor si ce strategie am vrea sa abordam in ceea ce priveste succesul clubului", a declarat Khaldoon Al Mubarak.

Salariul lui Guardiola este in acest moment de 16 milioane de euro pe an, iar potrivit presei engleze el ar urma sa castige aproximativ 18 milioane de euro prin viitorul contract.

Spaniolul este din 2016 la Manchester City, cu care a reusit sa castige doua titluri, o Cupa a Angliei, 3 Cupe ale Ligii si 2 Supercupa Angliei.