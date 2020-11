BREAKING NEWS: A venit OFERTA PENTRU RONALDO! Cristiano, la un pas de a pleca de la Juventus! Cu cine a inceput negocierile

Cristiano Ronaldo o va parasi aproape sigur pe Juve la finalul sezonului, dupa al 3-lea sau an in Serie A.

Portughezii de la Record sustin ca exista deja un cumparator care si-a aratat intentia ferma de a-l aduce in 2021! Este vorba despre Manchester United! Gigantul de pe Old Trafford a inceput negocierile cu agentul lui Cristiano, Jorge Mendes, si spera sa-l aiba din nou in echipa de la anul.

Ronaldo a parasit-o pe United in 2009 pentru o suma-record in istoria fotbalului, 94 de milioane de euro. Cristiano a fost depasit abia de Gareth Bale, adus pe 105 milioane pe Bernabeu de la Tottenham, in 2013.

Cristiano Ronaldo a fost trecut de Juve pe lista de plecari din cauza salariului sau urias. Platit cu 31 de milioane de euro pe an, Ronaldo are un contract de aproape 3 ori mai mare decat al doilea cel mai bine platit fotbalist din lotul lui Juventus, Paulo Dybala. Argentinianul castiga 13,5 milioane de euro pe sezon.

In tricoul lui United, Ronaldo a castigat primul din cele 5 'Baloane de Aur' pe care le are in cariera.