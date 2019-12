Zeul din fotbal cu salariu de 20 de milioane de euro, care a divortat pentru NEPOATA SOTIEI SALE! Caz incredibil pentru un superstar 

Hulk se remarca datorita vietii sale amoroase.

Brazilianul care a castigat Europa League cu Porto, evolueaza in prezent la Shanghai, in China, unde a ajuns contra sumei de 55 de milioane de euro.

Hulk a divortat in luna august, dupa 12 ani de mariaj, iar cateva luni mai tarziu a inceput o relatie cu nepoata fostei sotii, Camila. In varsta de 33 de ani, fotbalistul brazilian nu s-a ascuns si a facut totul public, informand in primul rand familia, a declarat ofiterul de presa al acestuia.

Hulk si Iran au impreuna 3 copii, iar Camila parea sa fie nepoata favorita a fostei sotii, cele doua aparand impreuna in foarte multe poze pe retelele de socializare.

Atacantul brazilian are 68 de goluri in China, unde este si capitanul echipei