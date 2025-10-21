PSV a distrus-o pe Napoli, scor 6-2, iar internaționalul român a reușit să înscrie de două ori: mai întâi în minutul 54, iar mai apoi în minutul 80.

Dennis Man: ”Cea mai frumoasă seară din viața mea!”

Dennis Man a fost integralist la PSV, iar efortul său atât pe faza ofensivă, cât și pe faza defensive. Românul a fost numit cel mai bun jucător al meciului și a fost elogiat în întreaga Europa.

Dennis Man a fost desemnat ”Man of the Match” la partida dintre PSV și Napoli, iar observatorul tehnic UEFA a avut cuvinte mari la adresa românului pe site-ul forului continental: ”Man a depus un efort incredibil în acest meci, atât în faza defensivă, cât și în cea ofensivă. A marcat și două goluri”.

Internaționalul român a jubilat după meci: ”Incredibil, cred că este cea mai frumoasă seară din viața mea. Am meritat victoria și suntem fericiți. Îi cunosc, sunt o echipă foarte bună. Le-am spus băieților înainte de meci că ne așteaptă un meci greu, dar am marcat două goluri rapide. Apoi am jucat din ce în ce mai bine.

E mai bine așa. E mai bine când jucăm împotriva echipelor mari. Cred că avem mai mult spațiu să ne facem jocul. Avem câțiva jucători de foarte bună calitate. Și știu că pot ajuta enorm această echipă. Devin din ce în ce mai bun”.

Prestația internaționalului român a fost aplaudată de mai multe publicații din Europa.

”Fără îndoială, omul meciului. Două goluri executate impecabil și o amenințare constantă pentru apărarea celor de la Napoli. A fost de neoprit. De fiecare dată când atingea mingea, emana pericol. O prestație de cea mai înaltă clasă, care a electrizat stadionul. Pur și simplu genial”, au scris cei de la Sportsdunia.

