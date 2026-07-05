OUT de la PSG! Transfer de 35.000.000 de euro în La Liga

OUT de la PSG! Transfer de 35.000.000 de euro în La Liga Ligue 1
SPORT.RO
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Paris Saint-Germain este gata să se despartă de un fotbalist.

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Kang in LeePSGAtletico Madrid
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Mijlocașul Kang-in Lee este foarte aproape de un transfer la Atletico Madrid, după ce cele două cluburi au avansat serios în negocieri.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, sud-coreeanul este la un singur pas de formația pregătită de Diego Simeone și urmează să semneze un contract valabil până în vara anului 2031.

Kang-in Lee semnează cu Atletico Madrid

Presa din Spania susține că fotbalistul și-a dat deja acordul pentru mutare și este dispus inclusiv să accepte un salariu mai mic decât cel încasat la Paris.

Transferul vine după ce PSG i-ar fi promis jucătorului că îl va lăsa să plece în această vară. Suma negociată ar urma să fie cuprinsă între 30 și 35 de milioane de euro.

Ajuns la PSG în vara lui 2023, după transferul de la Mallorca pentru 22 de milioane de euro, Kang-in Lee a adunat 124 de meciuri în tricoul campioanei Franței. În această perioadă a marcat 16 goluri și a oferit tot atâtea pase decisive.

În sezonul recent încheiat, mijlocașul a bifat 39 de apariții, patru goluri și cinci assist-uri.

Cotat la 28 de milioane de euro, Kang-in Lee s-a format în academia celor de la Valencia CF, unde a ajuns la doar 10 ani.

În carieră a mai evoluat pentru Valencia și Mallorca, iar la nivel de club a strâns până acum 288 de meciuri, 31 de goluri și 32 de pase decisive.

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