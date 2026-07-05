OUT de la PSG! Transfer de 35.000.000 de euro în La Liga

Mijlocașul Kang-in Lee este foarte aproape de un transfer la Atletico Madrid, după ce cele două cluburi au avansat serios în negocieri.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, sud-coreeanul este la un singur pas de formația pregătită de Diego Simeone și urmează să semneze un contract valabil până în vara anului 2031.

Kang-in Lee semnează cu Atletico Madrid

Presa din Spania susține că fotbalistul și-a dat deja acordul pentru mutare și este dispus inclusiv să accepte un salariu mai mic decât cel încasat la Paris.