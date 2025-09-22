Boicot! Cine va fi singura persoană de la Real Madrid prezentă la gala Balonul de Aur 2025

Real Madrid boicotează și Balonul de Aur 2025

Războiul dintre Real Madrid și organizatorii Balonului de Aur (L'Èquipe, în colaborare cu UEFA) a pornit anul trecut, când clubul spaniol era convins că Vinicius Junior va câștiga marele trofeu. Până la urmă, distincția individuală supremă a ajuns la Rodri, mijlocașul lui Manchester City.



"Balonul de Aur și UEFA nu respectă clubul Real Madrid, iar noi nu existăm acolo unde nu suntem respectați", transmitea Real Madrid, într-un comunicat dur emis cu ocazia precedentei gale. Clubul de pe Santiago Bernabeu s-a simțit nedreptățit, iar în acest an a decis din nou să ignore aproape total evenimentul de la Paris, scrie As.



Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham sunt jucătorii de la Real Madrid nominalizați la Balonul de Aur 2025. Niciunul nu va fi prezent la evenimentul de luni seară, susține presa spaniolă. De asemenea, Dean Huijsen, nominalizat pentru premiul de cel mai bun tânăr jucător, și Thibaut Courtois, nominalizat pentru premiul de cel mai bun portar, vor fi absenți.



Real Madrid le-ar fi dat permisiunea jucătorilor să meargă la Paris, însă jucătorii au refuzat, având în vedere că marți seară, la 24 de ore distanță, au meci de campionat cu Levante, în deplasare.



Clubul de pe "Santiago Bernabeu" nu va fi reprezentat nici de vreun oficial. Emilio Butragueño, cel care participă de obicei la astfel de evenimente, va rămâne la Madrid.



Totuși, va exista o persoană de la Real Madrid prezentă. Este vorba despre jucătoarea scoțiană Caroline Weir (30 de ani), nominalizată la Balonul de Aur pentru fotbalul feminin.