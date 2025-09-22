Balonul de Aur 2025, LIVE TEXT de la 22:00. Cine ar urma să fie desemnat cel mai bun fotbalist al sezonului

Balonul de Aur 2025, LIVE TEXT de la 22:00. Cine ar urma să fie desemnat cel mai bun fotbalist al sezonului
Gala Balonului de Aur 2025 este programată în această seară, de la ora 22:00, la Théâtre du Châtelet din Paris.

Balonul de Aur 2025, LIVE TEXT de la 22:00. Ousmane Dembele ar urma să câștige trofeul

Balonul de Aur din acest an va avea un câștigător în premieră. Principalii favoriți pentru distincția individuală supremă din fotbal sunt Ousmane Dembele (PSG), Lamine Yamal (FC Barcelona), Raphinha (FC Barcelona) și Mohamed Salah (Liverpool).

Potrivit informațiilor apărute în ziua galei, Ousmane Dembele ar urma să fie desemnat cel mai bun fotbalist al sezonului trecut. Informația a fost prezentată de jurnalistul francez Romain Collet Gaudin, de la Eurosport France și citată de The Sun.

Ousmane Dembele (28 de ani) vine după un sezon fantastic la Paris Saint-Germain. Francezul a marcat 35 de goluri și a oferit 16 pase decisive în 53 de jocuri, iar alături de echipa condusă de Luis Enrique a cucerit Liga Campionilor, Supercupa Europei, titlul în Ligue 1, Cupa și Supercupa Franței.

Singurul trofeu ratat de Ousmane Dembele, a fost Cupa Mondială a Cluburilor. PSG a fost învinsă clar în finală de Chelsea, scor 0-3.

  • Balonul de Aur 2025 se acordă pentru prestațiile jucătorilor din perioada 1 august 2024 - 13 iulie 2025 (ziua finalei de la Cupa Mondială a Cluburilor).

Ousmane Dembele, favorit clar și în opinia bookmakerilor

Conform bookmakerilor, favorit clar pentru a ridica trofeul luni seară este Ousmane Dembele. În ziua galei, starul lui Paris Saint-Germain are o cotă de doar 1.17 pentru a cuceri Balonul de Aur, scrie The Independent. La o distanță semnificativă de fotbalistul francez se află tânărul Lamine Yamal, care are cotă 5.

La mare distanță de Ousmane Dembele și Lamine Yamal se află Raphinha și Mohamed Salah, ambii cu o cotă de 17Kylian Mbappe, Gheata de Aur din sezonul trecut, este văzut cu șanse și mai mici: cotă 26!

Cei 30 de fotbaliști nominalizați la Balonul de Aur 2025

  • Ousmane Dembélé (Franța / PSG)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia / PSG)
  • Jude Bellingham (Anglia / Real Madrid)
  • Désiré Doué (Franța / PSG)
  • Denzel Dumfries (Olanda / Inter Milano)
  • Serhou Guirassy (Guineea / Dortmund)
  • Erling Haaland (Norvegia / Manchester City)
  • Viktor Gyökeres (Suedia / Arsenal)
  • Achraf Hakimi (Maroc / PSG)
  • Harry Kane (Anglia / Bayern)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia / PSG)
  • Robert Lewandowski (Polonia / Barcelona)
  • Alexis Mac Allister (Argentina / Liverpool)
  • Lautaro Martinez (Argentina / Inter Milano)
  • Scott McTominay (Scoția / Napoli)
  • Kylian Mbappé (Franța / Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugalia / PSG)
  • Joao Neves (Portugalia / PSG)
  • Pedri (Spania / Barcelona)
  • Cole Palmer (Anglia / Chelsea)
  • Michael Olise (Franța / Bayern)
  • Raphinha (Brazilia / Barcelona)
  • Declan Rice (Anglia / Arsenal)
  • Fabian Ruiz (Spania / PSG)
  • Virgil van Dijk (Olanda / Liverpool)
  • Vinicius (Brazilia / Real Madrid)
  • Mohamed Salah (Egipt / Liverpool)
  • Florian Wirtz (Germania / Liverpool)
  • Vitinha (Portugalia / PSG)
  • Lamine Yamal (Spania / Barcelona)

Alte nominalizări la Balonul de Aur 2025

Cel mai bun club al sezonului 

  • FC Barcelone
  • Botafogo
  • Chelsea
  • Liverpool
  • PSG

Cel mai bun antrenor al sezonului 

  • Antonio Conte (Italia, Napoli)
  • Luis Enrique (Spania, PSG)
  • Hans-Dieter Flick (Germania, FC Barcelona)
  • Enzo Maresca (Italia, Chelsea)
  • Arne Slot (Olanda, Liverpool)

Nominalizații pentru Trofeul Kopa (cel mai bun tânăr al sezonului)

  • Ayyoub Bouaddi (Franța, Lille)
  • Pau Cubarsi (Spania, FC Barcelona)
  • Désiré Doué (Franța, PSG)
  • Estevao (Brazilia, Palmeiras & Chelsea)
  • Dean Huijsen (Spania, Bournemouth & Real Madrid)
  • Myles Lewis-Skelly (Anglia, Arsenal)
  • Rodrigo Mora (Portugalia, FC Porto)
  • Joao Neves (Portugalia, PSG)
  • Lamine Yamal (Spania, FC Barcelona)
  • Kenan Yildiz (Turcia, Juventus)

Nominalizații pentru Trofeul Yashin (cel mai bun portar al sezonului)

  • Alisson Becker (Brailia, Liverpool)
  • Yassine Bounou (Maroc, Al-Hilal)
  • Lucas Chevalier (Franța, Lille)
  • Thibaut Courtois (Belgia, Real Madrid)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG)
  • Emiliano Martinez (Argentina, Aston Villa)
  • Jan Oblak (Slovenia, Atletico Madrid)
  • David Raya (Spania, Arsenal)
  • Matz Sels (Belgia, Nottingham Forest)
  • Yann Sommer (Elveția, Inter Milan)
