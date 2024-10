Până în ziua ceremoniei, presa din întreaga lume scria că Vinicius Jr. este marele câștigător, însă, cu doar câteva ore înainte de decernarea trofeului, printr-o lovitură de teatru, s-a aflat că acesta merge la starul lui Manchester City.

Replica celor de la France Football pentru Real Madrid

Cei de la Real Madrid au fost revoltați de acest lucru și au decis să boicoteze ceremonia, considerând că Vinicius Jr și Dani Carvajal, celălalt pretendent la Balonul de Aur, au fost prejudiciați. Chiar dacă Real Madrid a fost aleasă cea mai bună echipă din lume, Ancelotti a fost desemnat cel mai bun antrenor, iar Kylian Mbappe, cel mai bun atacant, Real Madrid nu a avut niciun reprezentant la Paris.

După gala din Paris, Vincent Garcia, redactorul-șef de la France Football, le-a răspuns acuzațiilor celor de la Real Madrid. Jurnalistul a explicat motivul pentru care Vinicius Jr. nu a câștigat Balonul de Aur.

”Evident, Vinicius a avut de suferit de pe urma prezenței în top 5 a lui Bellingham și a lui Carvajal, deoarece, matematic, asta i-a luat mai multe puncte. De altfel, asta rezumă sezonul lui Real Madrid, în care au contribuit trei sau patru jucători, iar judecătorii și-au împărțit deciziile între ei, lucru ce l-a avantajat pe Rodri”, a spus Garcia.

De altfel, redactorul-șef a vorbit și despre momentul în care cei de la Real Madrid au aflat că Vinicius nu va câștiga Balonul de Aur: ”Am avut parte de multă presiune din partea lui Real Madrid, dar, la fel cum am fost cu toate cluburile, am fost întotdeauna clar, corect și poate că tăcerea mea i-a dus la limită. Am fost surprins tare neplăcut de absența lor.

Am fost întotdeauna foarte clari cu ei și cu alte cluburi. Anul acesta, câștigătorul nu va fi anunțat. Credeam că toată lumea a acceptat, dar, în ultimul minut, nu știu de ce, au vrut să schimbăm regula. Nu sunt sigur că nu a fost vorba de dezamăgire atunci când Real Madrid a luat această decizie”.

Rodri: ”Primul telefon primit a fost din partea lui Dani Carvajal!”

Rodri a dezvăluit că primul telefon pe care l-a primit înainte de a pleca spre gala din Paris a fost din partea lui Dani Carvajal, care a ținut să-l felicite personal pentru câștigarea Balonului de Aur.

”Primul telefon pe care l-am primit atunci când am plecat a fost din partea lui Dani Carvajal, este un jucător de care sunt foarte apropiat, mai ales acum după accidentare.

Este un fotbalist care are aceleași valori ca mine, el iubește clubul Real Madrid. Am împărțit multe lucruri în ultimul timp și m-a felicitat”, a mai spus Rodri despre fotbalistul lui Real Madrid.