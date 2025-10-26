În meciul dintre Kavala și Anagennisi Karditsa, colegii portarului gazdelor au sărit să-l bată chiar pe teren, după o serie de greșeli care au dus la golul adversarilor.



Bilel Omrani, martor la scene bizare în Grecia



Incidentul s-a produs în minutul 34, când portarul lui Kavala, Giannis Zografos (25 de ani), aflat la debut, a gafat decisiv.



Enervați de erorile sale repetate, mai mulți jucători ai gazdelor au venit spre el și l-au agresat fizic. Antrenorul Thomas Grafas l-a scos imediat din teren pentru a opri scandalul.



Tensiunea a continuat la vestiare. Potrivit presei locale, jucătorii lui Kavala i-au cerut portarului să părăsească complet vestiarul pentru „a calma spiritele”. Zografos a fost trimis în tribune și a privit restul meciului din afara lotului.



La Anagennisi Karditsa evoluează Bilel Omrani (32 de ani), fost campion de cinci ori cu CFR Cluj. Atacantul algerian s-a transferat în vara acestui an în Grecia, după ce a trecut printr-un maraton de echipe: CFR, FCSB, Petrolul, Wisla Cracovia și Poli Iași.

