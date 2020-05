Beckham a inceput negocierile cu un super jucator din Serie A! Pe cine a pus ochii si vrea cu orice pret la echipa sa

Beckham vrea sa aduca la Inter Miami un jucator important din Serie A.

Clubul detinut de David Beckham, Inter Miami, a inceput negocierile cu AS Roma pentru Javier Pastore (30 de ani). Fotbalistul este legitimat la Roma, dar a jucat o perioada lunga de timp si la PSG, unde l-a prins pe Beckham in ultimele luni ale carierei sale de fotbalist.

Impresarul lui Pastore a inceput deja negocierile cu Inter Miami, chiar daca contractul fotbalistului cu echipa din capitala Italiei expira in 2023. Pastore a ajuns la Roma, in 2018, in schimbul a 24,7 milioane de euro, insa prestatiile sale au fost inconstante. In sezonul actual a evoluat doar in 13 meciuri pentru AS Roma in toate competitiile si este cotat la 8 milioane de euro, pe transfermarkt.com