După 12 etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României, echipa pregătită de Elias Charalambous a câștigat doar trei meciuri, a remizat în patru și a pierdut cinci.



MM Stoica trage de ureche un jucător de la FCSB: ”Nu a mai dat totul așa cum o făcea înainte”



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre Daniel Bîrligea, despre care a punctat că a avut o evoluție mult mai solidă la echipa națională decât la club.



Oficialul campioanei en-titre a semnalat că și-ar dori ca Bîrligea să revină la forma de odinioară. Atacantul, cotat la 5 milioane de euro, a înscris două goluri în Superliga în opt apariții în actuala stagiune.



”Mi-aș dori din toată inima să facă același efort și când joacă la noi. Așa a fost la început. Acum a avut și meciuri în care parcă nu a mai dat totul așa cum o făcea înainte, dar pentru el, chiar dacă nu a marcat, a jucat foarte bine. Chiar dacă a ieșit la 0-0 și s-a terminat 1-0, cred că efortul pe care l-a depus și evoluția avută pot însemna un restart.



De câte ori s-a dus la națională au fost probleme, acum a fost bine. Sper să fie acum un restart și pentru noi. Pe mine mă interesează evoluția și atitudinea jucătorilor la noi. De ce să mint să spun că mă interesează echipa națională mai mult decât FCSB?”, a spus Mihai Stoica, potrivit fanatik.



Pentru FCSB urmează meciul cu Metaloglobus București de sâmbătă seară, ora 20:30, din etapa cu numărul 13 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

