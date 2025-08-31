Starul blaugrana este căsătorit cu Natalia Rodrigues (26 de ani), cunoscută pe rețelele de socializare sub numele de Taia Belloi, un model apreciat și urmărit de peste un milion de persoane pe Instagram.
GALERIE FOTO Raphinha are o soție superbă! Cum arată și câți ani are Natalia Rodrigues
Raphinha (28 de ani), atacantul brazilian al Barcelonei, nu impresionează doar pe teren, ci și în viața personală.
Starul blaugrana este căsătorit cu Natalia Rodrigues (26 de ani), cunoscută pe rețelele de socializare sub numele de Taia Belloi, un model apreciat și urmărit de peste un milion de persoane pe Instagram.
Raphinha are o soție superbă!
Soția fotbalistului se remarcă prin apariții elegante și fotografii din vacanțele exotice, dar și prin momentele intime alături de familie.
Natalia s-a născut pe 31 decembrie 1998, în Brazilia, și a crescut alături de Raphinha, cei doi cunoscându-se încă din copilărie, în 2013.
Relația lor a evoluat în timp, iar în decembrie 2022 s-au căsătorit într-o ceremonie restrânsă, alături de familie și prieteni apropiați.
Raphinha a devenit tată în 2023
Un an mai târziu, cuplul a devenit părinți pentru prima oară. Natalia nu ezită să împărtășească pe Instagram imagini alături de fiul lor, dar și momente de la meciurile Barcelonei, unde este mereu prezentă pentru a-și susține soțul.
