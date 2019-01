Bianca Andreescu N-A AVUT MILA de Eugenie Bouchard! Ce infrangere i-a administrat canadianca de origine romana

Bianca Andreescu a invins-o clar pe Eugenie Bouchard in sferturi la Newport Beach.

Bianca Andreescu, sportiva din Canada cu parinti romani, a obtinut o noua victorie entuziasmanta in circuitul WTA. Jucatoarea in varsta de 18 ani i-a administrat o infrangere usturatoare colegei de breasla din Canada, Eugenie Bouchard, in cadrul sferturilor de finala de la Newport Beach, turneu doatat cu premii in valoare totala de 125.000 de dolari.

Bianca s-a impus dupa doar 53 de minute de joc, scor 6-2, 6-0, intr-un meci fara prea mult istoric. Bianca a fost in control pe toata durata partidei si nu i-a dat voie adversarei sale sa dicteze niciun punct. De altfel, este pentru a doua oara in acest sezon cand Bianca atinge faza penultimului act la un turneu WTA, dupa cel de la Auckland. In semifinale, canadianca o va intalni pe favorita numarul 2, nemtoaica Tatjana Maria. In cealalta semifinala se vor infrunta Jessica Pegula si Lauren Davis.

Pe langa rezultatele foarte bune obtinute, Bianca Andreescu urca vertiginos si in clasamentul WTA. Daca la inceputul saptamanii era pe locul 106 WTA, acum, in clasamentul LIVE este pe 76 WTA, cu toate sansele sa mai urce cateva locuri.