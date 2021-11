O mare speranță a fotbalului olandez, la un pas de retragere. Starul de 19 ani care intenționează să se retragă din sport 

Mijlocașul Mohamed Ihattaren (19 ani) a semnat cu Juventus în această vară, apoi a fost împrumutat la Sampdoria.

Considerat unul dintre cei mai promițători jucători olandezi, Mohamed Ihattaren trece printr-o perioadă dificilă, iar în urmă cu două săptămâni a fost dat dispărut pentru câteva zile.

Juventus l-a cumpărat de la PSV, echipă pentru care evoluase în 74 de partide, însă în Italia nu a mai avut același randament, principalul motiv fiind lupta cu depresia, de care suferă din 2019 după moartea tatălui său.

Potrivit presei din Italia, olandezul ia în calcul varianta retragerii, chiar dacă are doar 19 ani. Juventus și Sampdoria nu au făcut niciun anunț cu privire la acest subiect.

❗️| Mohamed Ihattaren (19) is considering retiring from football. The player has strong depression following the death of his father in 2019, the player is considering stopping. (@cmdotcom) pic.twitter.com/qugPWTGxqg