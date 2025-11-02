În ciuda scorului categoric, tehnicianul român a ținut să-și tempereze imediat jucătorii la conferința de presă de la finalul meciului.



Formația din Salonic și-a asigurat victoria încă din primul sfert de oră, când a marcat de două ori. Lucescu a recunoscut însă că echipa sa a avut și momente de slăbiciune.



"A fost un joc bun, am controlat ritmul după cele două goluri rapide. Nu am început perfect repriza a doua, am suferit puțin și în ultimele minute ale primei părți. Dar pas cu pas ne-am regăsit ritmul, iar jucătorii care au intrat au dat un impuls și am mai marcat de trei ori", a spus tehnicianul, potrivit Sport24.



"Programul e complicat, nu e timp de entuziasm"



"Când ești în formă bună, trebuie să profiți de fiecare moment. Programul pe care îl avem nu este ușor, ne așteaptă un meci complicat în Europa, iar apoi, peste câteva zile, unul în Atena. Nu avem timp să fim entuziaști", a transmis românul.



Acesta a subliniat ideea centrală a discursului său: "Trebuie să fim pregătiți să câștigăm meciuri care sunt mai complicate. Nu putem fi la același nivel timp de nouă luni. E un proces, iar victoriile în partidele importante oferă încredere și echipa capătă altă forță mentală".

