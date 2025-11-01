Într-o intervenție pentru televiziunea elenă ERT, brazilianul a povestit un episod memorabil petrecut pe vremea când ambii erau la Xanthi, legat de o superstiție a antrenorului român.



Clayton și-a început relatarea lăudându-l pe Lucescu: "Îl plac mult, e un tip bun. Am avut o relație foarte bună. Am o poveste frumoasă cu el".



"Unde e micuțul? Să se întoarcă!"



Episodul central datează din sezonul în care Xanthi a atins finala Cupei Greciei, o performanță istorică pentru club. Se pare că Lucescu dezvoltase o superstiție care îl implica direct pe fiul, pe atunci foarte mic, al lui Clayton.



"Fiul meu era foarte mic. Răzvan are chestia asta, să știți. Când ceva merge bine, vrea să aibă continuitate. O face mereu. Fiul meu era amuleta lui Răzvan... Cam așa ceva", a punctat Clayton.



Momentul culminant s-a petrecut chiar înaintea finalei, la hotelul echipei. "Eram la hotel, înainte de finală, și la un moment dat cel mic a plecat spre meci cu un prieten de-ai mei. Și mă întreabă Răzvan: 'Unde e micuțul?'". Răspunsul lui Lucescu, când a aflat că băiatul plecase, a fost instantaneu: "'Spune-i să se întoarcă, să urmărească discursul'. Acesta a fost răspunsul lui."



Brazilianul a interpretat gestul antrenorului nu doar ca pe o superstiție, ci și ca pe o dovadă de respect. "A fost o mișcare bună. Pentru mine, a fost ceva important. Și eu am fost mic cândva. A vrut ca fiul meu să trăiască acel moment, știi, procedura. A fost un gest frumos", a spus Clayton.



În final, Clayton a lăudat logevitatea lui Răzvan Lucescu la Salonic: "Îmi place că Răzvan e de atâția ani la PAOK, e un muncitor. Nu e întâmplător că rămâne cineva atât timp la un club".

