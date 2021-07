Avertisment pentru Real Madrid in cazul lui Haaland! Un oficial al lui Dortmund a facut anuntul despre viitorul atacantului 

Erling Haaland (20 ani) este unul dintre cei mai doriti jucatori de pe piata transferurilor.

Golgheterul lui Borussia Dortmund a impresionat in sezonul trecut, iar marile cluburi sunt deja pe urmele sale. Real Madrid este principalul nume care s-a interesat de atacantul norvegian, fiind al doilea obiectiv al lui Perez in cazul in care nu reuseste sa il aduca pe Kylian Mbappe.

Cu toate astea, Dortmund nu este dispusa cedeze presiunii lui Perez, informeaza le10sport.com, iar Michael Zorc, directorul sportiv al nemtilor a vorbit despre planurile echipei cu atacantul.

"Erling este acasa, in Norvegia, si se afla intr-o forma fizica buna. Nu va fi folosit in meciul amical cu Gissen de marti. Nu s-a schimbat nimic. Suntem in continuare determinati sa il pastram pentru inca un sezon", a spus Zorc pentru Sport 1, citat de le10sport.com.