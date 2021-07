"Haaland este raspunsul!" Starul lui Dortmund, obiectiv principal la Chelsea: "Au nevoie de un atacant de top!" 

Chelsea a castigat Champions League insa londonezii continua sa aiba probleme in atac.

Emmanuel Petit, fost jucator al lui Chelsea, a vorbit despre obiectivele pe care ar trebui sa le aiba clubul pentru urmatoarea perioada de transferuri si l-a numit pe Erling Haaland drept principala tinta.

Petit a analizat problemele din atac, acolo unde Werner, transferat pe 53 de milioane de euro, nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor si a motivat de ce transferul lui Haaland este esential pentru atacul londonezilor.

"Este simplu. Giroud va pleca, Tammy Abraham va fi probabil cedat, iar Werner continua sa aiba probleme sa inscrie. In plus, nici Havertz nu este un marcator.

Chelsea are nevoie de un marcator si mai ales de unul care inscrie multe goluri. Haaland este raspunsul. Este puternic, tanar si cu un viitor stralucit in fata.

Haaland se poate transforma in atacantul de care Chelsea are nevoie. Pot sa imi imaginez o conexiune cu Mount, Havertz, Pulisic si Ziyech, care l-ar ajuta sa inscrie multe goluri pe Stamford Bridge. Chelsea are nevoie de un atacant de top, e atat de simplu", a spus Petit conform AS.