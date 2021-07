Ultimele detalii despre viitorul lui Haaland! Anuntul facut de directorul sportiv al Borussiei Dortmund 

Viitorul lui Haaland la Borussia Dortmund este incert.

Haaland este unul dintre cei mai ravniti jucatori din lume. Atacantul, care va implini in iulie 21 de ani, a reusit sa marcheze, in acest sezon, 41 de goluri in toate competitiile pentru Borussia Dormund, in tot atatea meciuri jucate. Pe langa aceasta performanta, norvegianul este golgeterul Champions League al editiei 2020-2021, cu 10 reusite, cu toate ca a fost eliminat din sferturi de Manchester City.

Mino Raiola i-a stabilit o clauza speciala in contract lui Haaland. Varful de atac poate pleca in vara lui 2022 pe doar 75 de milioane de euro la orice echipa. Ceea ce ar inseamna o pierdere financiara pentru Borussia, avand in vedere ca, in acest moment, valoreaza 130 de milioane de euro, conform transfermarkt.

In ultima saptamana, presa internationala a aflat ca superstarul norvegial vrea sa se transfere la Chelsea din aceasta vara, iar Abramovich era dispus sa puna la bataie 170 de milioane de euro in schimbul sau, potrivit 90min.com. Insa directorul sportiv al Borussiei Dortmund a declarat ca Haaland face parte din planul clubului german pentru anul competitional care urmeaza.

"Nu s-a schimbat nimic. Inca avem planuri cu Erling pentru sezonul care vine", a afirmat Michael Zorc pentru Bild.

Pana acum, Haaland a jucat pentru Bryne FK, Molde, RB Salzburg si Borussia Dortmund.