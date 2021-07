Haaland s-a hotarat! Starul norvegian s-a inteles cu noua echipa si vrea sa plece de la Dortmund in vara aceasta

Haaland poate pleca de la Dortmund in aceasta vara.

Haaland a venit la inceputul lui 2020 la Borussia Dortmund. In doar un sezon si jumatate, atacantul a reusit sa marcheze 57 de goluri si sa ofere 15 pase decisive in doar 59 de meciuri. Cota jucatorului a explodat, iar in acest moment valoreaza 130 de milioane de euro, potrivit transfermarkt.

Starul norvegian este dorit insistent la Real Madrid de catre Florentino Perez, dar se pare ca drumul sau catre capitala Spaniei poate fi deturnat de catre Chelsea. Jurnalistul Ian McGarry anunta ca Haaland s-a inteles cu clubul londonez si doreste sa joace pentru echipa patronata de Roman Abramovich din aceasta vara. Nu mai vrea sa astepte pana in sezonul viitor cand i se va activa clauza speciala din contract, in care orice club il poate achizitiona in schimbul sumei de 75 de milioane de euro.

"Erling Haaland spera ca se va transfera la Chelsea inainte ca noul sezon sa inceapa. Asta e un lucru de rezolvat intre Mino Raiola, agentul sau, si Chelsea. Dar, pe scurt, chiar si cu dorinta jucatorului de a se transfera la Chelsea, nu va fi o situatie usor de rezolvat!", a dezvaluit Ian McGarry pentru The Transfer Window Podcast.

Borussia Dormund cere 200 de milioane de euro pentru fotbalistul care va implini 21 de ani luna viitoare, dar germanii pot reduce suma, avand in vedere ca in 2022 pot incasa doar 75 de milioane de euro in schimbul sau.