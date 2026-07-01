Jose Mourinho (63 de ani) transformă radical Real Madrid de când a preluat echipa. Până acum au fost făcute deja câteva transferuri spectaculoase, dar starul lui Bayern Munchen poate fi ”cireașa de pe tort”.

Real Madrid pregătește oferta: 223 de milioane de euro pentru Olise!

În discuțiile amicale pe care cele două părți le-au purtat pe această temă, oficialii bavarezi au transmis către omologii de la Real Madrid că Olise va fi transferat doar pentru o sumă care va ”sparge” recordul pentru cel mai scump jucător din istorie.

Potrivit GOAL.com, Florentino Perez este gata să țină cont de dorința omologilor de la Munchen și pregătește o ofertă de 223 de milioane de euro, cea mai mare din istoria fotbalului.

În sezonul recent încheiat, Olise a avut cifre excelente, cu 22 de goluri și 31 de assist-uri în 52 de partide disputate în toate competițiile. În plus, francezul a bifat deja cinci assist-uri la Campionatul Mondial.

De nouă ani, transferul lui Neymar de la Barcelona la PSG ține ”capul de afiș”. Atunci, parizienii plăteau clauza de reziliere a brazilianului, în valoare de 222 de milioane de euro.

Olise a făcut senzație la Bayern Munchen

Olise, născut în Anglia, dar internațional francez, a crescut în academiile lui Arsenal, Chelsea și Manchester City, însă s-a remarcat la Crystal Palace, de unde în 2024 a făcut pasul la Bayern Munchen pentru 53 de milioane de euro.

Convocat la naționala Franței pentru Cupa Mondială din această vară, Olise a încheiat sezonul de la Bayern cu statistici impresionante: 22 de goluri și 31 de pase decisive în 52 de meciuri.