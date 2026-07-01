Hansi Flick a cerut de urgență un nou vârf de clasă la Barcelona, după plecarea lui Robert Lewandowski liber de contract.

Primul transfer al catalanilor din această vară a fost Anthony Gordon, în schimbul căruia i-au achitat 70 de milioane de euro plus bonusuri lui Newcastle.

Barcelona, ofertă de 130 de milioane de euro pentru transferul verii

Barcelona nu a renunțat la ideea de a-l aduce pe Julian Alvarez de la Atletico Madrid, chiar dacă echipa lui Diego Simeone a anunțat public faptul că nu îl va vinde pe atacantul argentinian.

Catalanii își pun baza în declarația publică a jucătorului care a anunțat că vrea să plece în această vară. Astfel că, Joan Laporta & co. pregătesc o ofertă de 130 de milioane de euro în schimbul lui Julian Alvarez, conform Mundo Deportivo.

Rămâne de văzut dacă starul argentinian va ajunge în cele din urmă la echipa antrenată de Hansi Flick.

Julian Alvarez a reușit 20 de goluri și nouă assist-uri, în 49 de meciuri jucate pentru Atletico Madrid în stagiunea trecută.

100 de milioane de euro este cota atacantului argentinian, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.